(Pocket-lint) - Les chargeurs sans fil sont depuis longtemps un moyen très pratique dalimenter vos gadgets et smartphones pour ceux qui ont à la fois des appareils compatibles et de largent pour les récupérer.

Maintenant, bien sûr, Apple nest plus aussi désireux dinclure des chargeurs avec ses téléphones, il est donc probable que ce soit une plus grande catégorie de personnes. Que vous cherchiez à charger votre iPhone 12 ou tout autre élément technologique compatible, Belkin propose certains des meilleurs blocs de chargement, et certains des meilleurs sont actuellement à prix réduit pour le Black Friday.

Tout dabord, vous pouvez obtenir le chargeur sans fil double Belkin super utile pour 29,99 $ , 40% de réduction sur son prix régulier de 50 $. Il est doté de deux blocs de charge séparés de 10 W pour vous permettre de charger deux appareils à la fois - parfait pour une table de chevet, pensons-nous.

Si vous ne recherchez quun seul pad, vous pouvez opter pour le chargeur sans fil Belkin 15W, qui est un pad vraiment propre et fiable. Il est disponible pour 24,99 $ à partir de 40 $ , et cest peut-être aussi un meilleur pari si vous voulez une charge plus rapide.

De même, si vous préférez un pad de faible puissance pour une raison quelconque, il existe le chargeur sans fil Belkin standard pour 23,99 $ au lieu de 40 $ - bien que ce soit le moins cher du groupe, nous paierions personnellement le dollar supplémentaire pour la version 15W, cependant .

Quoi que vous choisissiez, vous pouvez être sûr de la qualité de fabrication - Belkin fabrique de très bons chargeurs, vous navez donc pas à vous soucier des normes dalimentation ou de quelque chose du genre.

Écrit par Max Freeman-Mills.