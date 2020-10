Le nouveau BBC micro: bit prend en charge lIA et lapprentissage automatique, ajoute un haut-parleur et un microphone

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le BBC micro: bit est une petite technologie intelligente conçue pour aider les gens à apprendre à coder à petite échelle. Loriginal a été lancé en 2016 - avec 5 millions dutilisation dans 60 pays - et une nouvelle version 2 sera disponible à partir de la mi-novembre.

Bien que la conception générale de la carte micro: bit reste similaire, il y a des ajouts pour lui donner de nouvelles compétences dès la sortie de la boîte. Il y a maintenant un haut-parleur et un microphone intégrés, élargissant la gamme dapplications potentielles - y compris un indicateur LED révélant quand le microphone est actif. Cela signifie que les enseignants peuvent couvrir des sujets tels que la confidentialité.

Il y a aussi des augmentations de puissance, doublant le stockage flash, tandis que la RAM sur la carte est multipliée par huit, qui fonctionne à 64 MHz au lieu de 16 MHz de la version précédente. Cela lui donne le pouvoir dexécuter des applications dIA et dapprentissage automatique, et peut donc être utilisé pour enseigner ces compétences en classe.

Le logo sur la nouvelle version est également un capteur tactile capacitif.

Le but du micro: bit est de rendre les compétences numériques accessibles, la campagne Make it Digital de la BBC fournissant un micro: bit à tous les élèves de 7e année au Royaume-Uni lors de son lancement initial en 2016. Il est utilisé dans la plupart des écoles secondaires pour enseigner le numérique. compétences, tout en étant également populaire dans les écoles primaires.

Il est également connu dans le monde entier, largement utilisé dans les milieux éducatifs pour développer ces compétences et équiper les étudiants pour lavenir.

La nouvelle version est de nouveau compatible, elle prendra donc en charge tout ce qui a été fait sur la version précédente.

"Depuis le début, lobjectif de la BBC a été dinformer, déduquer et de divertir - des qualités qui se reflètent toutes dans le projet micro: bit. Depuis son lancement via notre campagne Make it Digital, il a contribué à transformer les compétences et lapprentissage numériques. Jai il ne fait aucun doute que le micro: bit mis à jour et amélioré stimulera davantage linnovation et la créativité, tant au Royaume-Uni que dans le monde », a déclaré le directeur général de la BBC, Tim Davie.

Écrit par Chris Hall.