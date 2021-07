Audio-Technica lance le microphone podcast AT2040

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Audio-Technica a dévoilé un microphone dynamique conçu pour les créateurs de contenu et les podcasteurs « discernants ».

La société affirme que le microphone de podcast dynamique hypercardioïde AT2040 est conçu pour offrir un son de qualité professionnelle avec une construction solide entièrement en métal et dautres points forts, notamment un support antichoc intégré.

Avec ce support antichoc, Audio-Technica affirme que lAT2040 est capable de réduire tout bruit ou vibration qui pourrait autrement être capté par le micro. Cela inclut les vibrations dans la perche ou le pied de micro.

LAT2040 est conçu avec une directivité hypercardioïde pour se concentrer sur votre voix tout en bloquant les bruits externes indésirables et en offrant une excellente qualité à un prix abordable.

Laffirmation est que ce microphone est capable de capturer un son de qualité professionnelle et de qualité professionnelle. Le rendant parfait pour toutes sortes de capture vocale, du streaming en direct aux jeux, en passant par la création de podcasts et le travail de voix off,

Réponse en fréquence de 80 à 16 000 Hz

Diagramme polaire hypercardioïde

-53 dB (2,2 mV) (0 dB=1 V/Pa, 1 kHz) sensibilité en circuit ouvert

Sortie intégrée de type XLRM à 3 broches

Adaptateur fileté 5/8"-27 à 3/8"-16

En plus du support antichoc intégré, lAudio-Technica AT2040 arbore également un pare-brise multi-étages intégré avec un filtre non tissé et une maille en mousse pour offrir un filtrage anti-pop "supérieur".

Tout cela est complété par un microphone XLR qui nécessite naturellement une configuration de préampli et une perche de haute qualité pour en tirer le meilleur parti.

LAudio-Technica AT2040 est disponible à la commande dès maintenant. Découvrez-en plus sur le site d Audio-Technica ici .