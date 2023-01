Les moniteurs de jeu Asus offrent désormais un affichage démentiel de 540 Hz

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Au cours du CES 2023, Asus a révélé un certain nombre de nouveaux moniteurs de jeu , dont un qui, selon la société, est le moniteur de jeu esports le plus rapide au monde.

La gamme pour 2023 comprend un certain nombre de moniteurs différents pour répondre à tous les goûts, que vous soyez à la recherche d'un écran ultra large de 49 pouces ou d'un moniteur professionnel minuscule mais puissant, Asus a apparemment tout ce qu'il faut.

Asus ROG Swift Pro PG248QP - La folie du taux de rafraîchissement de 540 hz

L'Asus ROG Swift Pro PG248QP de 24,1 pouces est un moniteur 1080p conçu pour les joueurs professionnels.

Overclocké, ce moniteur promet un taux de rafraîchissement démentiel et record de 540 Hz qui devrait vous donner l'avantage sur la concurrence. Idéal si vous aimez les jeux de tir compétitifs comme CS:Go, Valorant ou Rainbow Six Siege où une faible latence et un taux de rafraîchissement rapide peuvent faire toute la différence.

Cet écran est doté d'un processeur Nvidia G-Sync intégré, mais aussi d'un analyseur Nvidia Reflex qui vous permet de vérifier la latence du système et d'optimiser votre configuration pour obtenir les meilleures performances. Il dispose également d'une base " griffe " rétractable qui laisse beaucoup de place sur votre bureau pour votre clavier et votre souris.

Asus ROG Strix XG49WCR - Un super ultra-large glorieux

Pour ceux qui pensent que plus c'est grand, mieux c'est, le ROG Strix XG49WCR est un super ultra-large de 49 pouces qui affiche une résolution de 5120 x 1440, un rapport hauteur/largeur de 32:9 et un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Asus a maintenant une alternative valable au Samsung Odyssey G9, semble-t-il.

Bien que ce moniteur présente également d'autres caractéristiques telles qu'une gamme de couleurs professionnelle sRGB de 125 %, DisplayHDR 400, des jeux sans larmes avec VRR (taux de rafraîchissement variable) et la technologie FreeSync Premium intégrée. La connectivité comprend DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, USB-C avec une alimentation de 65 watts ainsi qu'un port RJ45 pour que vous puissiez connecter facilement des ordinateurs portables au moniteur.

Asus ROG Swift PG32UQXR - le premier écran avec Display Port 2.1

Ce moniteur semble avoir un mélange sain de toutes les choses qui vont ravir. Il s'agit d'un mini-moniteur de jeu LED 4K de 32 pouces qui bénéficie d'une fréquence de rafraîchissement de 160 Hz, mais surtout d'une connectivité DisplayPort 2.1. Cette connexion devrait vous permettre de profiter au maximum des visuels 4K sans vous soucier de la compression.

Le Swift PG32UQXR dispose également d'un rétroéclairage Full Array Local Dimming (FALD) avec 576 zones LED distinctes et une luminosité de pointe de 1 000 nits. Cela signifie que vous pouvez tirer le meilleur parti de DisplayHDR 1000 pour des visuels de jeu superbes avec une gamme de couleurs DCI-P3 de 95 %.

Asus ROG Swift OLED PG27AQDM - La grandeur de l'OLED 1440p

Le Swift PG27AQDM est un moniteur de jeu OLED de 27 pouces qui dispose de spécifications sérieuses pour des jeux ultra-rapides. Il offre notamment une résolution de 1440p avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse de 0,03 ms. Il est également construit avec un dissipateur thermique personnalisé pour s'assurer qu'il fonctionne bien avec un bon flux d'air et une excellente dissipation de la chaleur pour aider à la longévité de l'écran OLED.

Asus affirme que cette configuration garantit des performances HDR " étonnantes " avec une luminosité maximale de 1000 nits, ainsi que les noirs les plus sombres et les blancs les plus lumineux. Ce moniteur offre également un gamut DCI-P3 de 99 % et une précision des couleurs Delta E < 2, ce qui se traduit par des couleurs réalistes et une expérience de jeu immersive.

Pour en savoir plus sur ce qui a été annoncé par Asus au CES, regardez le flux complet ici :

Écrit par Adrian Willings.