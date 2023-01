La souris Asus ROG Harpe Aim Lab Edition promet de "libérer votre potentiel professionnel".

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Asus Republic of Gamers s'est associé à Aim Lab pour créer une souris de jeu en édition spéciale destinée aux professionnels de l'eSport et aux joueurs professionnels en herbe.

La ROG Harpe Ace Aim Lab Edition est une souris de jeu sans fil ultra-légère qui ne pèse que 54 grammes et a été conçue avec l'aide de professionnels de l'eSport.

Son facteur de forme ambidextre devrait convenir à de nombreux joueurs, mais elle a également été soigneusement conçue pour équilibrer toutes les caractéristiques "gagnantes". Il s'agit notamment d'une connexion à faible latence, d'un design réactif, d'un facteur de forme stable et de paramètres de souris personnalisés.

C'est là que les choses deviennent intéressantes car le ROG Harpe Ace dispose d'un logiciel spécial sous la forme de l'optimiseur de paramètres Aim Lab. Ce logiciel mesure vos performances pour vous aider à élaborer les meilleurs paramètres possibles pour chaque joueur. Aim Lab aide les joueurs de FPS à améliorer leurs capacités depuis un certain temps et cette souris va encore plus loin.

Outre l'optimiseur, les caractéristiques de la souris Asus ROG Harpe Ace Aim Lab Edition sont les suivantes :

Design léger de 54 grammes

Capteur optique ROG AimPoint de 36,000 DPI

Technologie sans fil ROG SpeedNova

Micro-commutateurs ROG

Accélération maximale de 50g, vitesse maximale de 650 IPS

Connectivité Bluetooth et plus encore

Le ROG Harpe Ace Aim Lab Edition est hautement optimisé à plusieurs égards, notamment par la promesse d'une autonomie de 90 heures. L'Optimiseur Aim Lab devrait être le plus grand avantage cependant, vous donnant la possibilité d'importer et d'appliquer des paramètres à la souris en fonction de votre style de jeu.

Écrit par Adrian Willings.