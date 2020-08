Vous pouvez obtenir une Aston Martin DB5 pour seulement 35K £, mais il y a un hic ...

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Aston Martin a rendu sa voiture la plus emblématique disponible pour seulement 35000 £ (plus taxes), sauf quil y a un hic: cest une voiture électrique à léchelle des deux tiers. Et oui, elle coûte environ autant quune Tesla Model 3 pleine grandeur , mais la Tesla Model 3 nest probablement pas la voiture jouet la plus cool de la planète.

La compagnie automobile emblématique sest associée à The Little Car Company pour produire la DB5 Junior et la DB5 Vantage Junior, et rien quà partir des images, ils ont tellement de détails absolument parfaits.

Cest une voiture à moteur électrique à léchelle des deux tiers qui est assez grande pour accueillir un adulte et un enfant côte à côte. Il mesure environ 3 mètres de long et 1,1 mètre de large.

Son châssis en nid dabeille en aluminium et son extérieur composite se combinent pour créer une voiture rigide mais légère qui ne pèse que 270 kg. Et pour lalimenter, il existe un groupe motopropulseur électrique de 5 kW / 6,7 ch qui fournit suffisamment de puissance et de couple aux roues arrière pour atteindre les hauteurs vertigineuses des vitesses de pointe de 30 mph.

Bien sûr, Aston Martin étant Aston Martin ne ferait pas équipe sur un projet comme celui-ci sans sassurer que tous les détails étaient parfaits et donc - bien que tout soit beaucoup plus petit que la vraie voiture - tout à lintérieur est conçu pour être une version miniaturisée parfaite de la vraie affaire.

Le volant est une réplique à léchelle 2/3 de larticle authentique, avec le tableau de bord comportant de véritables instruments Smith fonctionnels, tout comme la DB5 appropriée. Sauf, fait pour le système dalimentation électrique. Donc, quelle était la jauge de carburant est un compteur de batterie et la jauge de température dhuile est la jauge de température du moteur.

Comme sil fallait le dire: il est disponible en Silver Birch, et son intérieur est une combinaison élégante de cuir noir et de tapis, plus un coffre / coffre utilisable.

Lauthenticité ne sarrête pas là non plus. Les sensations avant sont montées sur un système de suspension à double triangulation, tandis que larrière dispose dun système de suspension conçu pour ressembler et fonctionner comme la suspension à bras oscillant réelle utilisée sur le DB5 dorigine.

En conduisant, vous disposez de trois modes. Le mode novice garde les choses lentes et stables avec seulement 1 kW livré et une vitesse maximale de 12 mph. Le mode expert le propulse jusquà 5 kW, avec une vitesse maximale de 30 mph. Le mode course ajuste laccélération et la vitesse de pointe pour correspondre aux autres modèles de Little Car Company pour la compétition - car vous pouvez faire la course avec ces choses (si vous le souhaitez, et bien sûr dans des conditions de sécurité sur une piste fermée).

Oh, et il y a un "frein à main hydraulique de type rallye" parce que - à ce stade - pourquoi diable pas?!

Donc prix. Comme nous lavons mentionné, il existe deux modèles: la DB5 Junior et la DB5 Vantage Junior. Le premier commence à 35 000 £ (avant TVA) et sélève à environ 42 000 £, TVA comprise.

Le modèle Vantage - qui est livré avec une puissance deux fois plus élevée (10 kW) et une vitesse de pointe non confirmée, probablement poilue, commence à 45 000 £ avant TVA (54 000 £ TTC).

Parce que personne ne dépensant autant dargent pour un jouet ne voudra la même chose que tout le monde, il y a du prestige et de nombreuses personnalisations disponibles ici.

Vous pouvez choisir parmi un certain nombre de couleurs intérieures et extérieures différentes, vous pouvez même ajouter des accessoires comme des étuis, des piles et des couvercles, et opter pour une plaque dimmatriculation personnalisée. Vous obtenez également une adhésion au Aston Martin Owners Club.

Tout comme loriginal, il ny aura que 1059 modèles fabriqués et vous pourrez déposer un dépôt remboursable chez TheLittleCar.co à partir du 27 août, avec une production commençant en 2021.

Écrit par Cam Bunton.