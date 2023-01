La nouvelle norme Qi2 pourrait apporter le MagSafe d'Apple à votre téléphone Android

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La nouvelle norme de recharge sans fil Qi2 s'inspire fortement de la norme MagSafe d'Apple, apportant la recharge magnétique à Android en 2023.

La norme de recharge sans fil Qi existe depuis plusieurs années et nous a permis de disposer de chargeurs et d'appareils interopérables. Le Wireless Power Consortium (WPC) a confirmé que la norme Qi2 (prononcez "chee two") sera basée sur le chargeur sans fil MagSafe d'Apple.

Cette annonce signifie que les caractéristiques de MagSafe seront bientôt disponibles sur un téléphone Android près de chez vous. Le WPC a déclaré qu'il s'attendait à ce que les téléphones et les accessoires tirent parti de la nouvelle norme d'ici la fin de l'année.

Le MagSafe d'Apple a été introduit aux côtés de l'iPhone 12 et permet une recharge sans fil de 15W. Il contient également des aimants qui maintiennent le chargeur sans fil et l'iPhone en place, garantissant qu'ils restent alignés pendant la charge. Il s'agit d'une fonctionnalité supplémentaire que les chargeurs Qi traditionnels n'offrent pas, et que Qi2 a intérêt à intégrer.

Les chargeurs Qi standard présentent depuis longtemps deux problèmes principaux : il est difficile de placer le téléphone au bon endroit pour une charge correcte et les alertes vibrantes peuvent signifier que le téléphone est rapidement désaligné. Les connexions magnétiques comme MagSafe empêchent cela, ce que le WPC souligne dans son communiqué de presse : "L'alignement parfait de Qi2 améliore l'efficacité énergétique en réduisant la perte d'énergie qui peut se produire lorsque le téléphone ou le chargeur n'est pas aligné", explique Paul Struhsaker, directeur exécutif du WPC.

