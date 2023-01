Votre prochain Apple Pencil pourrait détecter les couleurs et les textures

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Un futur Apple Pencil pourrait être capable de détecter la couleur et la texture des surfaces avec lesquelles il entre en contact, selon un nouveau brevet.

Alors que l'Apple Pencil est déjà l'option de choix pour les propriétaires d'iPad qui souhaitent dessiner et écrire sur leurs tablettes, un nouveau brevet d'Apple publié par l'US Patent & Trademark Office laisse entrevoir un avenir où il pourra faire beaucoup plus.

Ce brevet suggère qu'un capteur fixé à l'extrémité de l'Apple Pencil serait capable de détecter non seulement la couleur de toute surface qu'il touche, mais aussi sa texture. La théorie est qu'une application iPad serait alors capable de reproduire ces caractéristiques pour aider les artistes à transformer des objets du monde réel en créations numériques.

Ce n'est pas la première fois qu'Apple revendique un brevet relatif à la détection des couleurs, mais jusqu'à présent, la sortie la plus récente de l'Apple Pencil a eu lieu en 2018, sans aucun signe d'un rafraîchissement imminent. Il est important de se rappeler qu'Apple fait breveter toutes sortes de choses, à la fois logicielles et matérielles, pour s'assurer qu'elles ne peuvent pas être utilisées par une autre entreprise.

Tous les brevets déposés par Apple, ou qui lui sont accordés, ne se transforment pas en un produit de fonctionnalité plus tard dans la chaîne. Cependant, il ne fait aucun doute que le fait d'avoir un Apple Pencil capable de détecter son environnement pourrait être utile aux artistes numériques, et ce brevet pourrait donc avoir plus de poids que d'autres.

Écrit par Oliver Haslam.