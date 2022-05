Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a abandonné l'iPod.

Oui, il existait encore. Mais le dernier modèle, l'iPod Touch de septième génération (2019), ne sera disponible neuf que jusqu'à épuisement des stocks chez les détaillants. Alors courez.

En l'honneur du légendaire lecteur de musique, faisons une promenade dans le passé - pour voir comment l'iPod a commencé en 2001 et a évolué au cours des deux dernières décennies.

- Date de sortie de l'iPod (première génération) : 23 octobre 2021

- Lire : Revue de l'Apple iPod classic

Steve Jobs a annoncé l'iPod lors d'un événement presse Apple en 2001. "Vous pouvez faire tenir toute votre bibliothèque musicale dans votre poche", a-t-il déclaré. L'iPod original, équipé d'un disque dur de 5 Go et d'une molette de défilement, a été mis en vente au prix de 399 $ aux États-Unis et a connu un succès immédiat.

- Date de sortie de l'iPod (deuxième génération) : 17 juillet 2002

L'année suivante, Apple a annoncé la deuxième génération avec des capacités de 10 Go et 20 Go. La molette tactile et le logiciel ont été mis à jour.

- Date de sortie de l'iPod (troisième génération) : 28 avril 2003

- Lire :Critique de l'Apple iPod 3ème génération

Ce modèle d'iPod est doté d'une interface entièrement tactile et fonctionne avec l'iTunes Music Store. Les utilisateurs de Windows pouvaient se connecter à leurs iPods.

- Date de sortie de l'iPod Mini (première génération) : 20 février 2004

- Date de sortie de l'iPod Mini (deuxième génération) : 23 février 2005

- Lire :Critique de l'iPod Mini d'Apple

Le Mini est une icône. De taille réduite et disponible dans des couleurs vives, la première génération contenait 4 Go, tandis que la deuxième génération pouvait contenir jusqu'à 6 Go.

- Date de sortie de l'iPod (quatrième génération) : 19 juillet 2004

Plus grand et meilleur. La quatrième version avait une molette cliquable et 40 Go.

- Date de sortie de l'iPod Shuffle (première génération) : 11 janvier 2005

-Lire : Critique de l'Apple iPod Shuffle

Le premier iPod sans écran était l'iPod le plus abordable d'Apple, à partir de 99 dollars pour 512 Mo de musique.

- Date de sortie de l'iPod Nano (première génération) : 7 septembre 2005

- Lire : Critique de l'Apple iPod nano (2005)

L'iPod Mini était doté d'un écran couleur pour les pochettes d'album et pouvait contenir jusqu'à 4 Go de musique. Il était considéré comme une énorme modernisation par rapport au Shuffle, qui avait fait ses débuts plus tôt dans l'année.

- Date de sortie de l'iPod (cinquième génération) : 12 octobre 2005



L'iPod original a été élargi pour vous permettre de visionner des vidéos musicales, des émissions de télévision et même des films. Il pouvait aussi désormais contenir jusqu'à 80 Go.

- Date de sortie de l'iPod (sixième génération) : Février 2007



Rebaptisé "Classic", le sixième modèle pouvait contenir jusqu'à 120 Go.

- Date de sortie de l'iPod Nano (deuxième génération) - 12 septembre 2006

Le nouveau déploiement du Nano offrait de nouvelles couleurs et jusqu'à 8 Go.

- Date de sortie de l'iPod Nano (troisième génération) : 13 septembre 2007

Cette troisième itération du Nano a introduit un écran de 2 pouces, la lecture vidéo et la prise en charge de nouveaux jeux iPod.

- Date de sortie de l'iPod Touch (première génération) : 14 septembre 2007

Le Touch a fait ses débuts la même année que l'iPhone. Vous pouviez surfer sur le web si vous étiez connecté au Wi-Fi, et c'est tout. Pour 8 Go, il fallait débourser 299 $.

- Date de sortie de l'iPod Touch (deuxième génération) : 9 septembre 2008

- Lire :Critique de l'Apple iPod touch 2ème génération

Le Touch de nouvelle génération avait un design profilé, proposait l'App Store et était doté d'un bouton de volume.

- Date de sortie de l'iPod Shuffle (troisième génération) : 11 mars 2009

- Lire : Critique de l'Apple iPod shuffle 3ème génération



Apple s'est toujours efforcé d'être le nec plus ultra des adjectifs, qu'il s'agisse du plus petit, du plus élégant, du plus grand, et qui pourrait oublier avec la dernière touche, du plus amusant. Avec chaque modèle précédent de l'iPod shuffle, la société a produit le plus petit lecteur MP3, avant de se faire voler le titre par des entreprises comme iRiver à une date ultérieure. Avec la troisième génération du produit, il a regagné sa couronne de petit MP3.

- Date de sortie de l'iPod Touch (troisième génération) : 9 septembre 2009

- Date de sortie de l'iPod (quatrième génération) : 12 septembre 2010

- Lire : Critique de l'Apple iPod touch 4ème génération

La première chose que vous remarquerez lorsque vous briserez les emballages, le scotch et la boîte et que vous aurez enfin l'appareil entre les mains, c'est qu'il n'a pas d'appareil photo. Il y a même un espace vide sur le dos en miroir, par ailleurs parfait, à l'endroit où se trouverait normalement l'appareil photo de l'iPhone, et cela définit à peu près la norme. Vous devez simplement croire que toutes les avancées technologiques se trouvent à l'intérieur.

- Date de sortie de l'iPod Nano (sixième génération) : 1er septembre 2010

- Lire : Critique de l'Apple iPod nano 6e génération

Le sixième (et le moins populaire) Nano était beaucoup plus petit que les autres. Le passage de ce qui pouvait être considéré comme un lecteur MP3 de style "conventionnel" dans les éditions précédentes du Nano (même la troisième génération n'était pas un changement aussi radical) au modèle actuel le fait passer dans une catégorie différente de lecteur dans notre esprit.

- Date de sortie de l'iPod Nano (septième génération) : 10 octobre 2012

- Lire : Critique de l'Apple iPod nano (2012) 7e génération

Le Nano de septième génération était doté d'un écran multi-touch et d'une capacité de 16 Go.

- Date de sortie de l'iPod touch (cinquième génération) : 11 octobre 2012

- Lire :Critique de l'Apple iPod touch (2012) 5ème génération

La cinquième génération du Touch comprenait un écran Retina et un processeur plus rapide pour que les utilisateurs puissent prendre des photos et des vidéos de meilleure qualité.

- Date de sortie de l'iPod touch (sixième génération) : 11 octobre 2012



L'iPod Touch de cinquième génération a été dévoilé lors de l'événement organisé par Apple aux côtés de l'iPhone 5 en septembre 2012. Il est sorti le mois suivant.

- Date de sortie de l'iPod touch (septième génération) : 28 mai 2019

- Lire : Critique de l'Apple iPod (7e génération)

Pouvez-vous croire que c'est le dernier iPod ? De plus, lors de sa sortie, cela faisait près de quatre ans que nous n'avions pas eu de nouvel iPod touch et deux ans que nous avions dit au revoir à l'iPod Nano et au petit iPod Shuffle amusant.

Apple idscontinue l'iPod le 10 mai 2022. Il s'agit d'une série de lecteurs multimédia portables conçus par Apple. La première version est sortie en octobre 2001, près de neuf mois après la sortie de la première version Macintosh d'iTunes. Apple a finalement tué toute la gamme de produits iPod en 2022. À 21 ans, la marque iPod est considérée comme la plus ancienne à être abandonnée par Apple.

Malheureusement, Apple a récemment abandonné l'Apple iPod touch (septième génération), qui a fait ses débuts en 2019. Vous ne pourrez l'acheter neuf que jusqu'à épuisement des stocks. Pour cette raison, attendez-vous à voir le lecteur de musique marqué chez plusieurs détaillants dans les mois à venir. En d'autres termes, non, cela ne vaut pas la peine de l'acheter maintenant. À moins, bien sûr, que vous ne vouliez des souvenirs technologiques ancrés dans l'histoire. Rien ne garantit cependant que ce modèle d'iPod Touch conservera une quelconque valeur dans les années à venir, c'est donc à vous de prendre ce risque.

Non. Après 12 ans, Apple a arrêté le Shuffle en juillet 2017.

Écrit par Maggie Tillman.