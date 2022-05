Apple abandonne le dernier iPod

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a succombé à ce qui semblait être l'inévitable et a annoncé qu'elle mettait hors service le dernier de ses iPods, le dernier iPod Touch, qui ne sera disponible qu'à l'état neuf chez les détaillants jusqu'à épuisement des stocks.

Cela signifie que 20 ans de lecteurs de musique révolutionnaires (et finalement démodés) vont prendre fin, et que l'iPhone ou l'Apple Watch deviendront le seul moyen d'obtenir un nouvel appareil d'Apple pour écouter de la musique en déplacement.

Apple n'a pas dit quand elle a cessé de fabriquer de nouveaux iPods, et nous serions surpris qu'elle ait trop de stocks excédentaires à écouler. Il pourrait donc s'agir davantage d'un adieu émotif à un produit qui a sans doute changé le statut d'Apple aux yeux du public.

Le billet de blog annonçant la disparition de l'iPod présente des images d'iPods à travers les âges, du tout premier modèle aux années de la grande roue tactile, en passant par les divers modèles d'iPod Touch qui sont sortis plus récemment.

Les similitudes de ces iPods à écran tactile avec l'iPhone en faisaient déjà une proposition étrange, tandis que l'essor imparable des plateformes de streaming comme Spotify et, par la suite, Apple Music, a montré clairement que le marché des lecteurs de musique à stockage local était beaucoup plus restreint qu'auparavant.

squirrel_widget_148950

Semaine du jeu vidéo (du 9 au 13 mai) en association avec Nvidia GeForce RTX

Que vous soyez un vétéran du jeu vidéo ou un débutant, nous avons tout ce qu'il vous faut !

Visitez notre centre de jeux sur PC pour découvrir les dernières nouvelles et critiques, découvrir de superbes fonctionnalités et trouver les détails des meilleurs produits.

Avec des tas de contenus intéressants chaque jour, n'oubliez pas d'ajouter cette page à vos favoris et de revenir pour votre dose quotidienne.

Écrit par Max Freeman-Mills.