(Pocket-lint) - Le pack batterie MagSafe d'Apple est compatible avec les modèles iPhone 12 et iPhone 13 de la société. Il se fixe à l'arrière de n'importe lequel de ces appareils et permet de recharger la batterie de manière pratique lorsque vous êtes en déplacement ou lorsque vous êtes connecté à une source d'alimentation.

À l'origine, le pack batterie MagSafe ne pouvait offrir qu'une vitesse de charge de 5 W lorsqu'il était portable, ce qui signifiait qu'il fallait un certain temps pour charger votre iPhone. Une mise à jour du firmware a cependant changé la donne.

Le MagSafe Battery Pack est désormais capable de fournir des vitesses de charge de 7,5 W, ce qui permet à votre iPhone de se recharger un peu plus rapidement lorsque vous êtes en déplacement. Il offre également une charge de 15W à votre iPhone lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation.

Voici comment mettre à jour votre pack batterie MagSafe avec le dernier firmware et comment l'utiliser.

Il y a plusieurs façons de mettre à jour votre MagSafe Battery Pack avec le dernier firmware. La plus simple (mais pas la plus rapide) consiste simplement à fixer le MagSafe Battery Pack à l'arrière de votre iPhone compatible et il se mettra à jour au fil du temps. Apple a déclaré que la mise à jour prendrait environ une semaine si vous procédiez de cette façon.

Vous pouvez également connecter votre MagSafe Battery Pack à un iPad ou à un Mac. Pour mettre à jour le micrologiciel à l'aide d'un Mac ou d'un iPad, branchez une extrémité d'un câble Lightning vers USB-C dans le connecteur Lightning de votre bloc-piles, et l'autre extrémité dans votre Mac ou iPad. La mise à jour du micrologiciel prendra environ 5 minutes.

Pour que votre pack batterie MagSafe puisse fournir des vitesses de charge de 7,5 W lorsqu'il est portable, il doit fonctionner avec la version 2.7 du firmware.

Pour vérifier la version firware de votre MagSafe Battery Pack, allez dans Paramètres > Général > À propos de > MagSafe Battery Pack. Il faut que votre MagSafe Battery Pack soit fixé à votre iPhone pour qu'il apparaisse.

Si vous voulez savoir combien de jus il vous reste dans votre MagSafe Battery Pack, vous devez ajouter le widget des piles à votre vue Aujourd'hui ou à votre écran d'accueil. Tout d'abord, assurez-vous que vous exécutez iOS 14.7 ou une version ultérieure. Ensuite, suivez les étapes ci-dessous :

Accédez à la vue Aujourd'hui (balayez de gauche à droite depuis la page de l'écran d'accueil) ou à la page de l'écran d'accueil où vous souhaitez ajouter le widget des piles.

Touchez et maintenez le fond d'écran jusqu'à ce que les applications se mettent à bouger.

Touchez le "+" dans le coin supérieur gauche de l'écran pour ouvrir la galerie de widgets.

Faites défiler l'écran ou cherchez pour trouver "Batteries".

Tapez sur le widget Piles et faites glisser vers la gauche les options de taille. Les différentes tailles affichent des informations différentes.

Lorsque vous voyez la taille que vous voulez, tapez sur " Ajouter un widget ".

Tapez sur " Terminé ".

Lorsque vous fixez le MagSafe Battery Pack à votre iPhone, il apparaît automatiquement dans le widget Batteries et vous pouvez voir la quantité de batterie qu'il contient. Vous pouvez charger à la fois le MagSafe Battery Pack et votre iPhone en même temps si vous fixez le pack de batterie et branchez ensuite le connecteur Lightning.

Le MagSafe Battery Pack d'Apple nécessite l'utilisation de MagSafe pour être fixé. Il est donc uniquement compatible avec les modèles iPhone 12 et iPhone 13. Vous pouvez donc utiliser le MagSafe Battery Pack avec l'un des modèles d'iPhone suivants :

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

Le niveau de charge supplémentaire que le MagSafe Battery Pack apportera à votre iPhone dépendra du modèle d'iPhone que vous possédez.

Apple indique que vous obtiendrez une batterie supplémentaire de 70 % avec le MagSafe Battery Pack pour l'iPhone 12 mini et l'iPhone 13 mini.

Vous obtiendrez jusqu'à 60 % pour les iPhone 12, iPhone 13, iPhone 12 Pro et iPhone 13 Pro.

Pour l'iPhone 12 Pro Max et l'iPhone 13 Pro Max, Apple indique que vous obtiendrez jusqu'à 40 % de batterie supplémentaire.

Écrit par Britta O'Boyle.