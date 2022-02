Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a annoncé une prochaine mise à jour logicielle qui apportera un certain nombre d'améliorations aux AirTags et aux alertes que les utilisateurs reçoivent.

La société a déclaré qu'elle avait été informée que les utilisateurs recevaient occasionnellement des alertes de suivi indésirables lorsqu'un AirTag se trouvait à proximité, pour des raisons qui ne sont pas nécessairement celles auxquelles les alertes sont réellement destinées.

Les alertes - que les utilisateurs reçoivent si un AirTag ou des AirPod sont avec eux mais non connectés à leur identifiant Apple - sont conçues pour empêcher les personnes d'être suivies par quelqu'un à leur insu. Malheureusement, cela signifie que si vous prenez les clés de votre partenaire avec un AirTag attaché, ou si vous conduisez une voiture avec les AirPod de quelqu'un à l'intérieur, vous recevrez également des alertes sur votre appareil.

La mise à jour initiale des AirTags et de Find My Network verra de nouveaux avertissements de confidentialité lorsque vous configurez un AirTag détaillant les AirTags sont conçus pour suivre vos propres effets personnels et non les personnes, ce dernier étant un crime et les forces de l'ordre peuvent demander des informations d'identification sur le propriétaire de l'AirTag.

La mise à jour verra également les utilisateurs ne pas recevoir l'alerte "Accessoire inconnu détecté" si un AirTag est détecté près de chez vous, uniquement des AirPods (3e génération), des AirPods Pro , des AirPods Max ou un accessoire Find My tiers. De plus, l'alerte sera mise à jour pour indiquer que des AirPod ont voyagé avec vous au lieu de "Accessoire inconnu".

Il y aura également plusieurs autres mises à jour à venir plus tard dans l'année, selon Apple, y compris plus de fonctionnalitésde recherche de précision , afficher une alerte avec son, la possibilité de régler le son de l'AirTag et des améliorations aux alertes de suivi indésirables.

Vous pouvez désactiver les alertes en ouvrant l'application Localiser, en appuyant sur votre profil dans le coin inférieur droit et en désactivant les alertes de sécurité des objets. Il existe également un certain nombre d'autres trucs et astuces AirTag dans notre fonctionnalité distincte .

Écrit par Britta O'Boyle.