Apple lance une application Android pour aider à trouver des AirTags potentiellement malveillants

(Pocket-lint) - Apple a publié une application Android appelée Tracker Detect . Il permettra aux utilisateurs dAndroid de rechercher des AirTags ou dautres trackers compatibles Find My.

La société basée à Cupertino a annoncé pour la première fois lapplication en juin dernier, avec la promesse quelle permettrait aux utilisateurs dAndroid de découvrir des trackers potentiellement utilisés à leur insu. Selon la liste de lapplication sur Google Play Store, elle peut rechercher des appareils et, si elle en trouve, elle vous permettra démettre un son dalarme afin que vous puissiez le trouver. Ce. fournit également des informations sur à qui appartient lAirTag et comment le désactiver si nécessaire.

Cependant, lapplication ne scanne pas continuellement en arrière-plan et ne vous avertit pas. Vous devez rechercher manuellement. Il ne vous permet pas non plus de gérer les AirTags attachés à un compte Apple. Dans une déclaration à CNET , Apple a déclaré que lapplication était destinée à élever "la barre de la confidentialité" pour les utilisateurs et lindustrie.

Pour les utilisateurs diPhone, Apple a précédemment introduit des fonctionnalités de sécurité telles quune alerte qui permettra à un utilisateur ‌iPhone‌ de savoir si un AirTag qui ne lui appartient pas les suit. Il ny avait pas une telle fonctionnalité pour les utilisateurs dAndroid avant la sortie de cette nouvelle application Tracker Detect.

