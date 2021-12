Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les Apple AirTags sont de petits appareils circulaires que vous pouvez attacher à vos effets personnels via une gamme daccessoires. Si vous égarez ensuite lun de ces effets personnels, vous pouvez utiliser lapplication Apple Find My pour vous aider à les localiser.

Il ny a pas autant de fonctionnalités cachées avec les AirTags que les AirPods , mais il y en a encore quelques-unes qui vous aideront à en tirer le meilleur parti.

Voici les meilleurs trucs et astuces Apple AirTag.

La configuration dun AirTag est très simple. Retirez simplement la languette en plastique dès que vous êtes prêt à linstaller et maintenez lAirTag à moins de 50 mm de votre appareil.

Une carte apparaîtra en bas de votre écran, appuyez dessus pour suivre les instructions et obtenir la configuration de votre AirTag.

Vous pouvez nommer un AirTag lorsque vous le configurez mais si vous le modifiez par la suite si vous le souhaitez. Ouvrez lapplication Find My > Appuyez sur Éléments > Appuyez sur lAirTag que vous souhaitez renommer > Faites défiler jusquà Renommer lélément > Choisissez dans la liste.

Si vous souhaitez supprimer un AirTag de votre compte Apple ID et de votre application Find My, ouvrez lapplication Find My > Appuyez sur Éléments > Appuyez sur lAirTag que vous souhaitez supprimer > Faites défiler vers le bas et appuyez sur Supprimer.

Vous pouvez également balayer lAirTag de droite à gauche dans la liste de lapplication Find My et appuyer sur licône de la corbeille rouge.

Si vous recherchez un élément auquel vous avez attaché un AirTag, vous pouvez ouvrir lapplication Find My pour obtenir des indications de localisation précises.

Ouvrez lapplication Find My > Appuyez sur Éléments > Appuyez sur le nom de lélément que vous souhaitez rechercher > Appuyez sur licône Rechercher. Vous obtiendrez alors un itinéraire vers votre article.

Plutôt que dobtenir des instructions vers un élément que vous avez attaché à un AirTag, vous pouvez également lui faire jouer un son. Cest idéal si vous avez laissé tomber vos clés sur le côté du canapé ou quelque chose, par exemple.

Ouvrez lapplication Find My > Appuyez sur Éléments > Appuyez sur lélément que vous avez attaché à un AirTag que vous souhaitez rechercher > Appuyez sur licône Lire le son.

Si vous avez égaré un élément que vous avez attaché à un AirTag et que vous savez quil est perdu, vous pouvez le mettre en mode Perdu.

En mode perdu, vous pouvez choisir dêtre averti lorsque lélément est trouvé, le verrouiller afin que lAirTag ne puisse pas être attribué à un autre identifiant Apple et laisser un message avec un numéro de téléphone ou une adresse e-mail pour que le chercheur puisse vous contacter.

Ouvrez lapplication Find My > Appuyez sur Éléments > Sélectionnez lélément que vous souhaitez mettre en Mode perdu > Faites défiler jusquà Mode perdu > Sélectionnez Activer > Sélectionnez Continuer.

Il est possible de configurer votre AirTag pour vous avertir si vous le laissez quelque part, et vous pouvez également configurer des exceptions. Idéal si vous sortez vos clés quelque part et que vous voulez vous assurer de ne pas les oublier en partant.

Ouvrez lapplication Find My > Appuyez sur Éléments > Appuyez sur lélément que vous avez attaché à un AirTag dont vous souhaitez être averti > Balayez vers le haut > Appuyez sur Notifier lorsquil est laissé de côté > Activez Notifier lorsquil est laissé de côté.

Vous voudrez peut-être configurer vos AirTags pour quils vous avertissent lorsquils sont laissés pour compte, sauf lorsque vous quittez la maison, par exemple.

Ouvrez lapplication Find My > Appuyez sur Éléments > Appuyez sur lélément que vous avez attaché à un AirTag pour lequel vous souhaitez configurer lexception > Balayez vers le haut > Appuyez sur Notifier lorsquil est laissé de côté > Appuyez sur Nouvel emplacement > Entrez une adresse > Appuyez sur Terminé.

Les AirTags sont livrés avec une batterie remplaçable par lutilisateur et vous devriez en tirer environ un an avant de devoir la remplacer. Néanmoins, vous voudrez peut-être vérifier la batterie de toute façon.

Ouvrez lapplication Find My > Appuyez sur Éléments > Appuyez sur lélément avec lAirTag que vous souhaitez. Vous verrez la batterie sous le nom de votre AirTag.

Vous ne pouvez pas être traqué par un AirTag, car si un appareil iOS détecte un AirTag qui nest pas enregistré avec votre identifiant Apple, vous recevrez une alerte pour vous en informer. Il est possible de désactiver les alertes de sécurité darticles, mais si vous faites cela, vous ne serez pas averti et le propriétaire de lApple AirTag pourra voir votre position.

Pour désactiver les alertes de sécurité des articles, ouvrez lapplication Find My > Appuyez sur longlet Moi dans le coin inférieur droit > Désactivez les alertes de sécurité des articles.