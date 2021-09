Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a radicalement changé lapparence, la disposition et la convivialité de Safari sur iOS 15 et iPadOS 15 , déplaçant toute la barre dURL vers le bas de lécran dans une barre des tâches tout-en-un sur iPhone et intégrant la ligne donglets et la barre dURL en une seule ligne en haut de lécran sur iPad.

Si vous nêtes pas un fan du commutateur, cependant, ou pensez quun parent ou un ami moins féru de technologie peut ne pas accepter le changement si gentiment, ne vous inquiétez pas, car Apple a inclus une option facile daccès dans lapplication Paramètres. qui vous permettra de revenir à la mise en page Safari à la version précédente si vous le souhaitez.

Tout dabord, nous verrons comment déplacer la barre dURL iOS 15 vers le haut de lécran, puis nous vous montrerons comment modifier la disposition iPadOS ensuite. Alors prenez votre appareil iOS 15 et cest parti.

Voici à quoi devrait ressembler la page Paramètres si vous souhaitez que la barre dURL soit en haut. Sur la droite est un exemple du changement avant et après.

Vous aurez envie douvrir lapplication Paramètres, puis accédez à Safari. Une fois que vous y êtes, faites défiler jusquà la section intitulée Onglets et sélectionnez simplement un seul onglet, et vous êtes prêt.

Comme vous pourrez le voir dans le petit graphique illustré, la barre dURL sera amenée en haut de lécran comme dhabitude plutôt que de rester en bas. Cest si facile!

Sur iPadOS, le processus est exactement comme sur iOS 15. Ouvrez simplement lapplication Paramètres, recherchez le menu intitulé Safari et faites défiler jusquà la section intitulée Onglets. Au lieu de la barre donglets compacte, passez à la barre donglets séparée. Et vous avez terminé - la barre dURL et la barre donglets doivent maintenant être sur des lignes discrètes, comme cétait le cas dans les versions iOS et iPadOS du passé.

