Tim Cook dApple : "Nous nous permettons déchouer"

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Tim Cook dApple a parlé franchement du processus de développement dApple et dautres sujets lors dune conversation au coin du feu lors de la conférence VivaTech sur les startups et linnovation à Paris.

Cook est apparu virtuellement et sest fait un plaisir de répondre aux diverses questions posées par le producteur de films Guillaume Lacroix.

"Nous nous permettons déchouer. Nous essayons déchouer en interne plutôt quen externe parce que nous ne voulons pas impliquer les clients [avec] un échec. Mais nous développons des choses et décidons ensuite de ne pas expédier. Nous commençons à emprunter une certaine voie. et parfois sajuster de manière significative en raison dune découverte que nous faisons dans ce processus.

"Léchec fait partie de la vie. Et cela fait partie de [la vie] que vous soyez une nouvelle entreprise, une startup ou une entreprise qui existe depuis un certain temps. Si vous néchouez pas. Vous nessayez pas assez de choses différentes."

Interrogé sur liPhone 13, Cook a déclaré "Eh bien, ce sera mieux que liPhone 12 et vous pouvez compter sur cela. Et cela résoudra plus de problèmes pour les gens. À la base, ce quest Apple, cest de faire le les meilleurs produits qui enrichissent vraiment la vie des gens, et nous ne travaillerons pas sur un produit dont nous ne pensons pas pouvoir le faire.Vous aimez remplir cette mission.

"Et donc nous ne faisons que peu de choses, et liPhone est lune de ces rares choses que nous faisons. Et donc vous pouvez toujours compter sur son amélioration et sur la résolution de plus de problèmes pour les gens."

Sur lavenir dApple, Cook avait lair assez philosophique : « Je ne fais pas partie de ces gens qui vont dire que je peux voir 20 ans et 30 ans et vous dire ce qui va se passer, je ne peux pas. Je ne crois pas que quiconque puisse le faire. Nous labordons donc avec une grande humilité. "

Cook a cité lexemple du développement de la puce dApple : « Nous ne savions pas, lorsque nous travaillions sur la puce pour liPhone, quelle deviendrait le cœur de liPad, et nous ne savions pas quelle finirait par devenir le cœur du Mac comme il vient de le faire lannée dernière, nous ne le savions pas.

"Mais nous avons continué à découvrir, et nous avons continué à tirer sur la ficelle et nous avons gardé lesprit ouvert sur lendroit où ce voyage nous mènerait. Et cela nous a emmenés quelque part qui est incroyable. Et cela, qui a un grand avenir devant lui.

« Je suis enthousiasmé par la RA. Je suis enthousiasmé par la RA. Parce que je la vois comme une technologie qui peut améliorer la vie de manière générale et nous avons donc travaillé sur la RA dabord avec nos téléphones et iPad, et plus tard nous verrons où cela va en termes de produits, mais lessentiel est que cela puisse enrichir la vie des gens.

"Et je suis extrêmement optimiste quant à lintersection de la santé et de la technologie. Vous savez, lorsque nous avons commencé à expédier la montre … nous avons mis un capteur de fréquence cardiaque dessus et nous avons rapidement reçu des tonnes de-mails sur des personnes qui ont découvert quelles avaient des problèmes cardiaques quils ne connaissaient pas.

"Et nous avons donc commencé à ajouter plus de fonctions à la montre [comme lECG]. Et jai commencé à recevoir encore plus de notes de personnes qui ont découvert quelles avaient un problème à cause de cette capacité à se surveiller en permanence. Et donc je pense que lidée de surveillant continuellement le corps, un peu comme cela se passe dans votre voiture avec des voyants davertissement et ainsi de suite, je pense que cest une grande idée qui a une longue, longue feuille de route devant elle. Et donc toutes ces choses me rendent incroyablement optimiste. "

Interrogé sur le chargement latéral dapplications et pourquoi cela ne fonctionnerait pas sur iOS, Cook a déclaré: "Je dirais que [le chargement latéral] nuit à la confidentialité et à la sécurité. Je veux dire que vous regardez les logiciels malveillants comme exemple, et Android a 47 fois plus de logiciels malveillants quiOS Pourquoi, eh bien, cest parce que nous avons conçu iOS de manière à ce quil ny ait quun seul magasin dapplications.

"Et toutes les applications sont examinées avant daller sur le magasin. Et donc cela garde beaucoup de ces logiciels malveillants hors de notre écosystème. Et les clients nous ont dit en permanence à quel point ils appréciaient cela. Et donc nous allons défendre lutilisateur dans les discussions et nous verrons où il va. Je suis optimiste que je pense que la plupart des gens savent que la sécurité est un risque majeur. Et je pense que beaucoup de gens conviennent de plus en plus que la confidentialité est lun des questions les plus importantes du siècle.

Lorsquon lui a demandé de concilier ses objectifs environnementaux avec lexpédition constante de nouveaux produits, Cook a confirmé une fois de plus quApple est neutre en carbone en tant quentreprise et sera neutre en carbone tout au long de sa chaîne dapprovisionnement dici 2030. "Et nous aimons donc penser que nous pouvons être londulation dans létang pour créer un plus grand bien. Et lautre chose sur laquelle nous nous concentrons vraiment, cest que nous nous sommes fixés un objectif, ne pas avoir à retirer quoi que ce soit de la terre pour fabriquer de nouveaux iPhones.

"Maintenant, nous nen sommes pas encore là. Mais si vous regardez nos derniers produits, 40% de laluminium dans la zone Mac est recyclé et 98% des minéraux de terres rares sont recyclés sur liPhone 12. Et donc nous fabriquons dénormes progrès et bien sûr, nous utilisons la robotique pour démonter les anciens iPhones pour être le cœur des nouveaux iPhones. Lastuce est donc davoir une boucle fermée entre la vente de nouveaux produits et les marchés de la retraite et de loccasion, et je jai limpression que nous avons fait un excellent travail."

Écrit par Dan Grabham.