iOS 15 apportera une fonction de séparation manquante à lApple AirTag

(Pocket-lint) - Lune des fonctionnalités manquantes des dispositifs de suivi AirTag récemment publiés par Apple était toute forme dalerte lorsquelle était séparée du propriétaire.

Ces alertes de séparation sont conçues pour avertir le propriétaire lorsquil quitte quelque part et a laissé quelque chose derrière lui. Plutôt que de découvrir que vous avez perdu quelque chose et de le rechercher via le réseau Find My, vous recevrez plutôt une notification vous indiquant que vous lavez oublié.

Cest une fonctionnalité que Tile propose également dans le cadre de son abonnement payant et elle est conçue pour vous assurer de ne pas partir et de laisser vos clés dans le bar que vous venez de visiter.

Apple a annoncé linclusion de cette nouvelle fonctionnalité lors de la WWDC 2021 , la soulignant initialement comme une nouvelle façon de garder une trace de vos AirPods.

Cependant, lalerte de séparation fonctionnera pour tout appareil que vous avez sur le réseau Find My - donc si vous partez et laissez vos AirPod derrière vous, vous recevrez une notification afin que vous puissiez revenir en arrière et les récupérer.

Comme cela fonctionne avec tous les accessoires Find My, à mesure que de plus en plus dappareils tiers seront impliqués dans le service de suivi Apple, cela deviendra plus utile.

Apple AirTag recevra plus de mises à jour à lavenir, conçues pour réduire les chances quil soit utilisé pour suivre une personne plutôt que de suivre un objet perdu.

Apple a récemment annoncé des alertes pour un AirTag non identifié qui semble voyager avec vous. Il émettra désormais un bip pour vous en informer au bout de 8 heures, ce qui signifie que vous aurez plus de chances de découvrir si quelquun en a glissé un dans votre sac.

Apple a également confirmé quil allait lancer une application pour les appareils Android, afin que les utilisateurs dAndroid puissent également voir sils sont traqués par un AirTag indésirable.

Écrit par Chris Hall.