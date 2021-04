Apple AirTags et violet iPhone 12 violet en vente aujourdhui - vous pouvez également pré-commander les nouveaux iMac et iPad Pro

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les AirTags dApple sont enfin en vente aujourdhui aux côtés de la version violette de liPhone 12. Les deux ont été révélés lors du récent événement Spring Loaded dApple.

Les AirTags sont des suiveurs de disques circulaires qui peuvent être suivis via lapplication Find My dApple et qui présentent la même technologie ultra-large bande que les séries iPhone 11 et 12 dApple. Il existe un certain nombre daccessoires supplémentaires disponibles à acheter séparément si vous souhaitez ajouter les trackers à un porte-clés ou similaire.

squirrel_widget_4545601

Disponible en options de 64 Go, 128 Go et 256 Go, liPhone 12 violet est essentiellement destiné à stimuler les ventes au milieu de la première année de vie de lappareil et comporte «des éléments de sophistication et de luminosité», a déclaré le chef dApple, Tim Cook.

Comme nous lavons dit dans notre premier regard, le violet est une couleur douce plus lilas plutôt quun violet foncé, mais capte bien la lumière. Il y a aussi un nouveau papier peint violet qui va avec.

squirrel_widget_4552486

Les autres produits en précommande sont le nouvel iMac, liPad Pro et lApple TV 4K légèrement révisée.

La toute nouvelle version de liMac introduit la couleur - elle est désormais disponible en sept couleurs différentes pour tous les goûts. Lordinateur de bureau est doté de la propre puce M1 dApple et dun écran rétine 4,5K de 24 pouces.

squirrel_widget_4537609

Le nouvel iPad Pro (5e génération) est à nouveau disponible en versions 12,9 et 11 pouces et la version plus grande dispose dun nouvel écran Micro LED et dun support 5G sur les versions cellulaires. Les deux nouveaux iPad ont la même puce M1 que les derniers Mac et ils prennent également en charge Thunderbolt, tout comme un Mac.

squirrel_widget_4537717

Enfin, le dernier nouveau produit dApple est une nouvelle version de lApple TV 4K avec des composants internes révisés et une nouvelle télécommande.

squirrel_widget_4537663

Écrit par Dan Grabham.