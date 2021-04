Apple AirTag vs Tile vs Galaxy SmartTag: comment comparer les trackers?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Après de nombreuses années de rumeurs, Apple a rejoint la mêlée du pistage, se dirigeant vers le marché très bien établi par Tile.

Le Galaxy SmartTag et le SmartTag + de Samsung ont été annoncés au début de 2021, mais il sagit en fait dun appareil de deuxième génération de Samsung, qui a initialement lancé le SmartThings Tracker, un appareil LTE, en 2018.

Soudainement, le marché des trackers Bluetooth est un espace encombré, alors voici comment ces trois plates-formes se comparent.

Apple Find My

Recherche SmartThings de Samsung

Application de tuiles

Commençons par les points évidents: Apple AirTag fonctionne avec Find My, qui nest disponible que sur les appareils Apple. Samsung Galaxy SmartTag fonctionne avec SmartThings Find, qui nest disponible que sur les appareils Samsung Galaxy.

Ces deux trackers fonctionnent dans un jardin clos: seuls les appareils Apple localiseront lAirTag, seuls les appareils Samsung Galaxy localiseront le SmartTag. Ces deux réseaux sont potentiellement énormes car ils sont les leaders du marché des ventes de smartphones - mais il y a un piège pour Samsung.

Apple vous oblige à utiliser un identifiant Apple pour votre iPhone (ce qui signifie quil est possible que tous les iPhones trouvent un AirTag), mais Samsung ne nécessite pas lutilisation dun compte Samsung sur un appareil Galaxy.

Pour que Galaxy SmartTag fonctionne, vous devez être connecté à un compte Samsung.Il est donc possible que tous les téléphones Samsung ne détectent pas le Galaxy SmartTag, car certaines personnes choisiront de ne pas utiliser le compte Samsung.

Cela signifie que le réseau dApple est potentiellement plus grand, le milliard dappareils iOS dont Apple aime parler.

Tile , quant à lui, a une approche indépendante de la marque et peut être utilisé par les appareils iPhone ou Android. Cela ouvre les portes à tous les appareils capables de localiser Tiles, mais il y a un hic: seuls les utilisateurs de Tile avec lapplication installée détecteront un Tile.

Cela signifie que Tile est simplement limité par le nombre dutilisateurs actifs actuels, faisant face à un défi plus important que Samsung, mais avec Apple ayant un net avantage avec le grand nombre de dispositifs de détection potentiels.

Bluetooth basse consommation

Enregistrement de lemplacement à partir du smartphone

En substance, il y a très peu de différence dans la façon dont ces appareils fonctionnent réellement. Tous utilisent Bluetooth Low Energy (BLE) pour maintenir une connexion avec le dispositif de suivi, en enregistrant lemplacement à partir des données de localisation du téléphone afin quil sache où se trouve cet appareil.

Pendant que vous êtes en contact avec lappareil, vous pourrez le faire jouer un son pour le localiser.

Lorsque vous perdez un appareil, vous pourrez voir, dans lapplication respective, le dernier emplacement où vous étiez connecté à cet appareil.

Si vous perdez un appareil, le processus est à nouveau sensiblement le même. Vous pouvez marquer lélément comme perdu, à quel point, si le traqueur est détecté par des téléphones compatibles sur le réseau plus large - en utilisant BLE en arrière-plan - vous recevrez une notification anonyme et sécurisée, vous indiquant où votre appareil a été trouvé, donc vous pouvez aller le chercher.

Bluetooth Low Energy est particulièrement efficace dans ce domaine car il nécessite très peu dénergie pour dire «jexiste!», Ce qui signifie que la batterie durera environ un an sur tous ces appareils.

En substance, tous ces appareils fonctionnent de la même manière.

Apple U1

Samsung a également UWB

Tile proposera en 2021

Lultra large bande - ou UWB - joue un rôle lorsquil sagit de localiser avec précision. Cest lorsque vous avez perdu vos clés à la maison et que vous ne pouvez tout simplement pas les voir - UWB peut vous guider vers lemplacement précis, en donnant une portée précise, ce qui est une fonctionnalité intéressante.

Pour Apple, cela est fourni par la puce U1 de liPhone 11/12 et de lAirTag pour vous donner un guide graphique vers votre appareil. Cest une utilisation intelligente de cette technologie, mais Apple nest pas la seule à la proposer.

Samsung propose également UWB pour un suivi précis de lemplacement, mais il a dabord lancé la version Bluetooth uniquement du SmartTag, le modèle UWB étant tout juste en vente. Seul le Galaxy SmartTag + propose UWB, il faut donc avoir la bonne version pour obtenir cette fonction.

Bien sûr, vous devez également avoir un téléphone Samsung avec UWB et ce nest actuellement que le Galaxy Note 20 Ultra, le Galaxy S21 + et le Galaxy S21 Ultra. Encore une fois, Apple a ajouté lUWB à plus dappareils (modèles iPhone 11 et modèles iPhone 12) afin quil soit plus facile pour les utilisateurs Apple de profiter du suivi UWB avancé.

Tile a fait des bruits sur UWB, confirmant les plans de janvier 2021 , mais na pas lancé de tracker offrant cette nouvelle technologie. Cest un moment malheureux car il y a maintenant deux rivaux sur le marché qui loffrent.

Encore une fois, linclusion UWB dans les appareils Android en dehors de Samsung est plutôt rare, il ny a donc pas encore une large base dutilisateurs.

AirTag: 39,1 x 39,1 x 8,0 mm, 11 g

Tile Pro: 42 x 42 x 6,5 mm, 12 g

Galaxy SmartTag: 38 x 38 x 8 mm, 12 g

Les tailles de ces appareils sont proches, avec AirTag comme un bouton rond, Samsung adoptant le squircle et tuile un carré.

La grande différence est que Samsung et Tile ont un trou dans un coin, il est donc facile de les attacher, mais pour Apple, vous devrez acheter un accessoire - un tout nouveau marché - bien quApple semble avoir conçu lAirTag pour être montré, alors que Tile et Samsung se sentent comme des appareils que vous auriez cachés.

Tous offrent une résistance à leau, Apple avec IP67, Tile Pro avec IP55 et Samsung avec IPX3. Apple est le plus étanche - mais il convient de noter que Tile propose une gamme de styles, y compris le Tile Sticker et Tile Slim, qui sont tous deux complètement étanches.

LAirTag, le SmartTag et le Tile Pro utilisent tous une pile CR2032 qui est remplaçable.

AirTag: non déclaré, efficace à 10 mètres

Tile Pro: 122 mètres revendiqués, 80 mètres effectifs

Galaxy SmartTag: 120 mètres revendiqués, 40 mètres effectifs

Apple na pas officiellement déclaré la portée, mais Samsung et Tile donnent une portée maximale denviron 120 mètres. Il sagit dune portée technique maximale dictée par Bluetooth, mais qui sera affectée par lappareil que vous utilisez pour le détecter et lenvironnement dans lequel vous vous trouvez. Nous avons testé tous ces appareils à lextérieur sur un sol plat pour comparer la portée.

Comparer les trois appareils côte à côte est révélateur. LAirTag est le premier à perdre le contact et nous avons constaté que nous devions être à moins de 10 mètres pour y être connecté. La puce U1 vous guidera vers lemplacement précis lors de la recherche, mais vous devrez être beaucoup plus proche que les autres appareils pour déclencher ce processus.

Le Samsung Galaxy SmartTag établira un contact à environ 40 mètres, vous permettant de déclencher le son et dutiliser le détecteur de signal pour vous en approcher.

Le Tile Pro offre beaucoup plus dautonomie et nous avons constaté quil était toujours en contact à environ 80 mètres. Cela nous permettrait de jouer le son pour aider à le localiser. Le haut-parleur de Tile Pro est également beaucoup plus fort, vous êtes donc beaucoup plus susceptible de lentendre.

Lavantage dune portée plus longue est que vous êtes beaucoup plus susceptible dêtre connecté au Tile, ou de vous reconnecter au Tile lorsque vous vous en approchez - les autres appareils compteront sur dautres pour signaler lemplacement ou utiliser le dernier emplacement connu pour vous obtenir. Fermer cela. Tile est le vainqueur facile en matière de portée.

Apple: coordonnées NFC

Tile: alertes intelligentes (Premium), partage de tuiles

Samsung: bouton programmable

Bien que les fonctionnalités de suivi de localisation de ces appareils soient similaires, différentes fonctions sont proposées en dehors de la recherche de localisation précise UWB.

La caractéristique unique dApple est la possibilité dutiliser nimporte quel appareil NFC (oui, même un téléphone Android) pour appuyer sur un AirTag et obtenir les coordonnées du propriétaire de cette balise - sil les a fournies. Lidée est que vous puissiez appeler le propriétaire si vous trouvez son sac. Nous avons cependant testé cela avec quelques téléphones Android et cela na pas fonctionné.

Apple dispose également dune fonctionnalité qui vous permettra de savoir si vous semblez vous déplacer avec un AirTag non reconnu. Il sagit dempêcher quelquun den glisser un dans votre sac afin quil puisse vous suivre. Samsung propose également la même fonctionnalité .

La caractéristique unique de Samsung est que le bouton est programmable. Une double pression fera sonner votre téléphone, au cas où vous auriez perdu cela, ce que Tile propose également.

Samsung va plus loin en autorisant les fonctions de pression unique et de pression longue, qui peuvent déclencher des actions SmartThings. Par exemple, vous pouvez appuyer longuement sur le bouton pour allumer vos caméras de sécurité pour la maison compatibles SmartThings, ou vos lumières daccueil de bienvenue - ou autre chose, tant que cest dans SmartThings . Bien sûr, le SmartTag doit être connecté à votre téléphone pour que cela fonctionne.

Tile offre une collection de fonctionnalités Premium qui coûtent un supplément (2,99 $ / mois). Le plus utile dentre eux est la Smart Alert qui vous avertit si vous laissez quelque chose derrière vous. Ceci est la notification qui vous dirait que vous avez laissé vos clés dans le café. Il sagit essentiellement dune alerte de déconnexion lorsque vous êtes séparé de votre Tile.

Tile permet également le partage de Tiles. Cela vous permettra de partager une tuile avec quelquun dautre afin quil puisse vous aider à le localiser. Cest génial si vous avez deux dentre vous qui veulent trouver les clés de la voiture, par exemple. Vous navez pas besoin du propriétaire du Tile à la maison, la personne partagée peut le trouver elle-même.

Loffre Premium de Tile comprend également des éléments tels que le remplacement gratuit de la batterie, bien que les batteries ne soient pas difficiles à acheter ou chères, il est donc peu probable que ce soit une motivation clé pour payer un abonnement.

De toutes ces choses, lalerte intelligente de Tile est la plus utile, car elle vous indique quand vous avez oublié quelque chose.

Tile fonctionne avec un certain nombre dautres appareils - HP, Skullcandy, Fitbit, Bose, etc. - pour offrir un système plus large. Tile a construit ce système pour élargir lattrait de Tile et rassembler des appareils qui autrement nauraient pas pu bénéficier dun tel suivi.

Tile garde également une trace des téléphones sur lesquels lapplication Tile est installée, car il sagit en fait dun autre appareil Tile.

Apple, bien sûr, utilise Find My pour localiser tous les appareils auxquels vous vous êtes connecté - AirPods, iPad, MacBook, etc. Apple a récemment annoncé une compatibilité avec des tiers via le programme Works with Find My.

Cela inclut les vélos Van Moof, par exemple - mais étant donné la taille du réseau Apple, il est susceptible de voir une large adoption.

Samsung propose des solutions similaires via SmartThings Find, en gardant une trace de vos Samsung Buds par exemple, ainsi que de votre SmartTag, mais ce nest pas aussi loin que Tile ou Apple dans ce sens.

AirTag: 29,00 $ / 29,99 £ / 35,00 €

Tuile: à partir de 24,99 $ / 19,99 £ / 24,99 €

Galaxy SmartTag: 29,99 $ / 29,00 £ / 35,00 €

LAirTag dApple est proposé dans un seul style qui fait tout. Cela rend le choix moins cher et plus simple, mais vous devrez acheter un accessoire si vous souhaitez réellement le fixer à quelque chose. Le Galaxy SmartTag de Samsung est au même prix - mais le SmartTag + avec UWB, cest-à-dire léquivalent de lappareil dApple, coûte 10 £ de plus.

Nous soupçonnons que Samsung sera obligé dajuster le prix pour le rendre compétitif par rapport à Apple.

Tile commence moins cher que tous les autres, mais cest pour le Tile Mate. Le Tile Pro est au même prix, alors quil existe des options pour le Tile Slim (une carte qui rentrera dans votre portefeuille) et le Tile Sticker qui est petit et adhésif et peut être attaché à nimporte quoi, mais doivent être achetés en paquets.

En fin de compte, Tile offre beaucoup plus doptions que les autres fournisseurs, ce qui vous donne beaucoup plus de polyvalence dans la façon dont votre suivi peut être organisé - mais certains appareils nont pas de piles interchangeables, donc une fois quils sont morts, ils sont morts.

Le grand jeu dApple ici est la taille du réseau. Cela joue exactement dans ce à quoi Apple est bon, cest-à-dire aligner tous ses appareils et les amener tous à jouer un rôle. En fin de compte, cela fera probablement de lAirTag une évidence pour les utilisateurs dApple, sachant que si vous quittez Apple, votre AirTag sera alors redondant. Avec lintégration tierce, le réseau Find My est uniquement configuré pour sétendre, mais la portée de détection effective de lAirTag est tellement plus courte que celle des autres appareils.

Tile a beaucoup à offrir: compatibilité multiplateforme, choix de lappareil adapté à un plus large éventail de cas dutilisation et une plage de travail beaucoup plus longue. Tile bénéficiera le plus si larrivée dApple et de Samsung sur le marché alerte les gens sur le suivi Bluetooth et convainc les gens que la solution de Tile leur convient mieux.

La limitation de Samsung est lobligation dutiliser le compte Samsung: sil fonctionnait avec tous les téléphones Samsung utilisant simplement un compte Google, il pourrait potentiellement rivaliser avec la portée des appareils dApple. Actuellement, si vous quittez Samsung pour un autre appareil Android, votre Galaxy SmartTag deviendrait inutile.

En termes de technologie elle-même, il y a très peu de différence entre eux: Samsung et Apple ont tous deux utilisé le système que Tile a établi et affiné au cours de la meilleure partie dune décennie et lui ont donné une tournure. Mais lexpérience de Tile le montre avec la portée efficace de ses appareils.

Écrit par Chris Hall.