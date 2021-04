Apple lance enfin ses AirTags tant attendus pour suivre votre sac ou votre sac à main

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a enfin révélé ses AirTags qui coûteront 29 $ ou 99 $ pour quatre dentre eux. Vous pouvez les mettre dans de nombreux objets tels quun sac ou un sac à main. Les trackers sont très similaires à ceux déjà disponibles sur Tile , mais ils fonctionnent avec lapplication Find My intégrée dans iOS, macOS et iPadOS.

La recherche de précision utilise la puce U1 à lintérieur des séries iPhone 11 et iPhone 12 pour localiser votre AirTag - des directions précises peuvent vous guider vers lAirTag comme vous pouvez le voir ici, même à lintérieur dun seul bâtiment. Cela devrait signifier que vous pouvez trouver votre portefeuille sur le côté du canapé, par exemple.

Les trackers sont résistants à leau et à la poussière et comprennent un haut-parleur pour les alertes sonores. Il comprend également une batterie remplaçable par lutilisateur comme Tile Pro, vous navez donc pas besoin de remplacer le tracker une fois quil est épuisé.

Il y aura également des accessoires Apple et tiers pour les balises, y compris certains équipements Hermès, tandis quApple a également annoncé précédemment que les appareils tiers peuvent utiliser le système FindMy . Nous mettrons à jour cette pièce avec plus dinformations au fur et à mesure que nous lobtenons sur les accessoires supplémentaires.

Écrit par Dan Grabham.