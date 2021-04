Find My dApple pourrait bientôt fonctionner avec des accessoires tiers

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nous savons depuis un certain temps quApple a de grands projets pour son écosystème Find My, largement centrés sur le lancement perpétuellement imminent des AirTags, ses trackers portables.

Lun des changements qui a informé lanticipation générale du lancement dAirTags a été une mise à jour de lapplication Find My dans la version bêta diOS 14.5, qui a ajouté un nouvel onglet "Objets" qui indique clairement que vous pourrez bientôt suivre votre accessoires ainsi que vos appareils Apple comme les iPhones et iPads.

Cependant, un autre lancement dapplication a démontré que cette fonctionnalité ne permet pas seulement dajouter des AirTags à la vie des gens, mais aussi de potentiellement débloquer la compatibilité avec Find My pour les accessoires tiers indépendants des trackers connectés.

Une nouvelle application Find My Certification Assistant pour les développeurs a été publiée par Apple, selon TechTastic, qui vise carrément à aider les fabricants et les développeurs à faire fonctionner Find My avec leurs appareils.

La plate-forme permet apparemment aux développeurs de vérifier leur connectivité, leur audio, leurs capacités NFC, leur micrologiciel, leurs fonctionnalités Bluetooth, etc., pour déterminer sils peuvent sintégrer à Find My et pour faciliter ce processus.

Cela semble pouvoir créer un écosystème de gadgets beaucoup plus large, potentiellement, et marquerait un changement dapproche intéressant pour un système qui jusquà présent était très limité aux propres produits dApple. Sil voit le jour sous cette forme, cependant, nous devrons attendre et voir.

Écrit par Max Freeman-Mills.