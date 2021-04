Événement Apple confirmé: voici quand nous aurons un nouvel iPad Pro, iMac, AirTags

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a confirmé un événement pour le 20 avril, où il est prévu que nous verrons un nouvel iPad Pro, des trackers AirTags et probablement un iMac repensé.

Nous organisons généralement une sorte dévénement ou de lancement Apple en mars, mais cette fois-ci, la mi-avril verra laube de quelques nouveaux appareils Apple. Le slogan de lévénement est «Spring Loaded» - ce qui ne donne pas grand-chose.

Néanmoins, les trackers AirTags de type Tile, attendus depuis longtemps, devraient enfin faire leurs débuts. Avec un peu de chance.

Nous attendons également un iPad Pro révisé avec de nouveaux composants internes (un chipset A14X et un écran MiniLED possible) ainsi quun iMac repensé basé sur la puce Apple Silicon M1 dApple (même si nous ne savons pas si cela apparaîtra maintenant ou plus tard dans lannée. ).

Il peut également y avoir un nouvel iPad mini, utilisant le nouveau système de bouton dalimentation Touch ID que nous avons vu dans le récent iPad Air . Il devrait également y avoir de nouveaux MacBook Pro cette année, mais il est peu probable que ceux-ci fassent encore leurs débuts.

Au cours des dernières années, lactivité de lancement du printemps dApple a consisté en un événement sur le thème de léducation pour un nouvel iPad dans une école ou, comme il y a quelques années, il a simplement envoyé des communiqués de presse plutôt que dorganiser un événement complet pour liPad Air 2019 et l actuel. iPad mini (bien quil y ait eu un événement pour TV + et Apple Arcade à lépoque).

Lannée dernière, il vient denvoyer des communiqués de presse pour de nouveaux produits alors que la pandémie sest installée, comme l actuel iPad Pro .

Écrit par Dan Grabham. Édité par Britta O'Boyle.