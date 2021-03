Les AirTags dApple devraient être assez compacts à 32 mm

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Certaines des images des Apple AirTags entrants les ont rendus assez volumineux, mais il semble quils seront en fait assez compacts.

Leaker Max Weinbach dit quils auront un diamètre de 32 mm et 6 mm. épais. Cest juste un peu plus quune pièce dun demi-dollar américain ou une pièce britannique de 2 £.

Cela rendra le tracker Apple légèrement plus petit que le tracker Tile Mate de 35 mm de côté. Bien que nous pensions que les trackers apparaîtront lors de lun des événements dApple à la fin de 2020, ils ne lont pas fait et nous pensons maintenant quils seront publiés dans le mois prochain.

En fait, il se peut bien qu’ils aient été retardés exprès pour s’assurer qu’ils étaient complètement prêts. Il se peut également quils aient été victimes de problèmes de chaîne dapprovisionnement à la lumière de la situation mondiale actuelle.

Nous avons même vu des accessoires en vente pour eux.

Weinbach dit également que les trackers utiliseront la fonction Find My dApple - que nous connaissions déjà à peu près - et suivront à laide de lUDID dApple, ce qui signifie Unique Device ID et est essentiellement un code unique pour chaque appareil.

Apple utilise les UDID pour identifier votre appareil et le connecter à votre identifiant Apple, mais les UDID sont également utilisés depuis longtemps pour tester les applications de pré-version, mais après avoir été initialement utilisés par les développeurs dapplications dune autre manière, ils ne sont plus utilisés pour cela en raison de problèmes de confidentialité.

Écrit par Dan Grabham.