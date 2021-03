Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple explore la possibilité dun dispositif de rétroaction haptique qui repose sur des matelas et aide lutilisateur à se détendre et à se réveiller.

Dans une nouvelle découverte de brevet - découverte pour la première fois par AppleInsider - la société de Cupertino semble rechercher le domaine, avec le dossier intitulé `` Dispositif haptique pneumatique ayant des cellules dactionnement pour produire une sortie haptique sur un matelas de lit .

Dans celui-ci, Apple détaille un appareil lié au lit qui pourrait fournir un retour haptique aux utilisateurs allongés sur le matelas. En action, il tirerait parti des cellules dactionnement gonflées et dégonflées pour produire des impulsions haptiques. Le technicien pourrait même le faire en supprimant ou en introduisant un «fluide», selon le brevet, qui pourrait comprendre de lair, du liquide, du gaz ou une combinaison de ces éléments.

Il est également suggéré dans le dossier que le dispositif haptique devrait être mince et flexible, afin de ne pas déranger lutilisateur, avec des applications qui visent à aider un "utilisateur à se détendre, à déplacer et / ou réveiller un utilisateur, à indiquer les sorties, alertes ou notifications sur le dispositif haptique du lit ou sur un autre dispositif électronique ».

Apple envisage même détendre le système haptique pour quil fonctionne avec des trackers - ceux qui exploitent la biométrie, la mécanique de détection de force et la lumière. Cela pourrait potentiellement aider lentreprise à identifier des statistiques et des habitudes de sommeil complexes, y compris le temps passé dans une certaine position ou, par exemple, le ronflement.

Dans lensemble, bien quil soit un peu inhabituel, un tel appareil serait loin dêtre la pire des idées. Nous constatons déjà un suivi du sommeil plus expansif et moins intrusif de Google, avec le nouveau Google Nest Hub , et lacquisition de Beddit par Apple en 2017 suggère quil sintéresse sérieusement à la région.

Comme pour tout dépôt de brevet, cependant, il est important de garder les choses réalistes. Bien quApple ait fait des pas concrets vers le sommeil et la pleine conscience au fil des ans - le dernier étant le suivi du sommeil natif dApple Watch - il semble peu probable quun appareil haptique avancé au lit apparaisse de si tôt.

Pourtant, nous pouvons rêver.

Écrit par Conor Allison.