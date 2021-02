Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Y aura-t-il un événement Apple le 16 mars? Cest la dernière rumeur - et cest plausible.

Nous nous attendons à ce que les trackers AirTags soient lancés bientôt, après ce qui semble être un retard par rapport à leur date de lancement probable initiale de septembre à octobre dernier.

Nous pensons également quil pourrait bien y avoir un iPad Pro révisé avec la dernière plate-forme A14 dApple (que les séries iPad Air et iPhone 12 ont). LiPad Pro complète la gamme iPad dApple, bien sûr, mais liPad Air le fait très près, alors Apple voudra à nouveau ouvrir cet écart.

Les rumeurs indiquent également que lévénement est le moment où le MacBook Pro sera révisé, mais nous nen sommes pas trop sûrs - nous nous attendons cependant à une refonte complète de la gamme Mac à un moment donné cette année avec le nouveau M1X. -puissance MacBook Pro (le 13 pouces est déjà disponible avec la plate-forme Apple M1, bien sûr) et liMac.

Nous pensons également quun tout nouveau Mac léger pourrait être installé sous le MacBook Air.

Tout changement dans la gamme de liMac Pro et du Mac Pro devrait intervenir plus tard dans lannée ou, plus probablement, en 2022.

Écrit par Dan Grabham.