Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les câbles de charge dApple sont susceptibles de tomber en panne. Quil sagisse dun câble Lightning ou dun câble USB-C , ils finissent tous par devenir jaunes et seffilochent. Mais, apparemment, Apple se rend compte quil sagit dun problème connu.

La société a même déposé une demande de brevet USPTO pour un câble à «rigidité variable», comme la dabord repéré Apple Insider. Il décrit différentes solutions pour empêcher un câble de se déchirer, y compris lépaississement de pièces avec différents niveaux de rigidité. Apple abandonnerait également le soi-disant «manchon de décharge de traction», ou le capuchon aux extrémités de la plupart de ses câbles, qui semble honnêtement ne pas fonctionner du tout.

Apple lui-même a admis que la pochette échouait dans sa demande de brevet:

«Il est bien connu que la flexion du câble près du point de terminaison peut entraîner une contrainte indésirable sur les connexions des fils, ce qui peut entraîner une défaillance du câble.. En conséquence, il est courant de prévoir un manchon de décharge de traction fait dun matériau rigide autour du la zone dextrémité du câble. Le matériau rigide crée une augmentation localisée de la résistance à la flexion du câble, soulageant ainsi la tension sur les connexions des fils... En plus de rendre le câble localement plus rigide, le manchon de décharge de traction rend également le câble plus épais à Dans certains cas, lépaisseur ajoutée peut ne pas être souhaitée. "

Ainsi, au lieu de lapproche du manchon, le brevet dApple le remplacerait par une flexibilité et une rigidité variables et un épaississement uniforme sur tout le câble pour être censé mieux le protéger, peu importe où le câble se plie. Tout cela nous semble encore vague, mais il est bon de voir Apple reconnaître que la durabilité de son câble est extrêmement inférieure à la normale et que quelque chose doit être fait (idéalement le plus tôt possible).

Espérons que les cordons de nouvelle génération dApple ne seront pas une telle déception.

Écrit par Maggie Tillman.