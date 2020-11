Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lorsque les précommandes pour l iPhone 12 mini et liPhone 12 Pro Max ont été ouvertes, Apple a également publié des informations sur les accessoires de liPhone 12, y compris le chargeur MagSafe Duo et les étuis en cuir.

Ce faisant, il a révélé que le MagSafe Duo coûterait 129 $ .

Pour ce prix, vous obtenez le chargeur, qui charge simultanément une Apple Watch et un iPhone 12, et un câble USB-C vers Lightning dun mètre de long. Apple dit que vous pouvez acheter un adaptateur secteur USB-C 20 W séparément pour 19 $ de plus. Apple a mis à jour sa page produit avec les détails, bien quil nait pas encore annoncé de date de sortie ou de précommande pour le MagSafe Duo. Actuellement, le chargeur est répertorié comme «à venir» sur son site Web.

Gardez à lesprit que le chargeur MagSafe standard dApple coûte 39 $, le chargeur USB-C Apple Watch coûte 29 $ et la station de chargement Apple Watch coûte 79 $.

Quant à ce nouvel étui en cuir, il coûtera 129 $ pour liPhone 12 mini, liPhone 12, liPhone 12 Pro et liPhone 12 Pro Max. Il sera disponible en bleu, rose, marron et rouge et possède une poche pour les cartes de crédit ainsi quune dragonne assortie. Il fonctionne également avec le chargement sans fil MagSafe. Il est répertorié comme «à venir».

Apple a publié dautres étuis en cuir pour liPhone 12 qui prennent également en charge le nouveau système de charge MagSafe dApple. Il existe trois tailles, chacune coûtant 59 $ et disponibles en bleu, jaune, marron, noir et rouge. Pour en savoir plus sur MagSafe et les accessoires MagSafe disponibles, consultez notre guide .

Écrit par Maggie Tillman.