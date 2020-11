Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Duo Charger d Apple, qui na pas encore été publié, a passé le test de conformité de la National Radio Research Agency de Corée , comme la repéré MacRumors . Cela indiquerait que laccessoire MagSafe est presque prêt à être lancé.

Apple a annoncé quelques accessoires MagSafe lors du lancement de son ‌iPhone 12‌ en octobre, notamment le ChargerMagSafe‌ Duo Charger. La dernière version de la technologie MagSafe d Apple est un système de montage et de charge pour la série iPhone 12. Apple a essentiellement pris la bobine de charge sans fil de liPhone et a ajouté de nouveaux composants pour créer un nouveau type de charge sans fil améliorée avec une prise en charge continue de Qi. De plus, il permet le montage de différents accessoires.

Consultez la boutique MagSafe dApple pour parcourir les accessoires MagSafe.

Le chargeur MagSafe Duo est intéressant. Cela rappelle le tapis de chargement AirPower; assez spacieux pour charger simultanément un iPhone 12‌‌‌ et une Apple Watch - mais, et voici le hic, pas les AirPods. Apple na pas encore annoncé la disponibilité ou les détails de prix pour le MagSafe, disant seulement quil arrivera à une «date ultérieure».

Les précommandes pour liPhone 12‌ mini et liPhone 12 Pro Max commencent le 6 novembre 2020, puis Apple organise un autre événement matériel virtuel cette année le 10 novembre 2020. Il est donc raisonnable de supposer que le lancement de ‌MagSafe‌ Duo pourrait être lancé vers lun de ces jours. . Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure que nous en apprendrons plus.

Écrit par Maggie Tillman.