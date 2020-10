Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple na pas encore annoncé le lancement de trackers de type Tile, qui sappelleraient AirTags, mais ils ont fuité à plusieurs reprises au cours de lannée écoulée. Plus récemment, des détails à leur sujet sont apparus dans les demandes de brevet de lUSPTO.

Déposées il y a un an, les applications ont été récemment repérées par Patently Apple après avoir été rendues publiques en octobre 2020. En plus de vous permettre de retrouver des objets perdus, Apple a imaginé des façons dont les AirTags peuvent afficher des informations sur votre téléphone et même aider à mesurer la courbe de votre colonne vertébrale. Actuellement, on pense que les AirTags dApple vous permettront de suivre vos données, cest donc la première fois que nous entendons parler dautres cas dutilisation potentiels.

1/5 USPTO

Les documents concernent une « base de montage pour une balise localisable sans fil » et une « attache avec un anneau de rétention contraint ». Ils comprennent des schémas montrant comment les trackers Apple peuvent être intégrés dans des clés ou un bracelet Apple Watch et être utilisés pour contrôler un -écran avatar. Un diagramme a également montré quils peuvent être apposés dans un bâtiment, pour afficher des informations sur votre téléphone comme une carte chaque fois quil détecte que vous êtes proche.

Les trackers semblent petits et se fixent facilement à «des clés, des sacs à main ou des portefeuilles, pour aider un propriétaire à retrouver des objets perdus, égarés ou volés». Lorsque vous avez besoin de trouver quelque chose auquel ils sont attachés, Apple a décrit comment la technologie ultra-large bande permettra à votre téléphone de les localiser à quelques mètres. Les trackers peuvent également produire des sons audibles et des sorties haptiques pour vous aider à les trouver.

Pour en savoir plus sur les AirTags, consultez notre résumé des rumeurs.

Écrit par Maggie Tillman.