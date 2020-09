Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les trackers de localisation de type Tile dApple, appelés AirTags , sont enfin entrés en production, selon Nikkei Asian Review .

On peut supposer que, si les AirTags sont maintenant en production, vous pourrez peut-être les acheter bientôt. Gardez à lesprit que Nikkei a un excellent moyen de révéler les nouvelles liées à Apple, en particulier en ce qui concerne les fuites provenant de la chaîne dapprovisionnement de Cupertino. En outre, les AirTags ont fait lobjet de nombreuses fuites au cours de lannée écoulée, la plupart des rapports affirmant quils devaient être imminents et quils pourront se fixer à des vêtements ou à dautres objets pour vous aider à localiser sans fil des objets.

Les AirTags sont censés fonctionner avec lapplication Find My dApple et doivent ressembler à de petits disques circulaires. Leur caractéristique la plus intéressante est peut-être quils offrent une recherche hors ligne, ce qui signifie quils nont peut-être pas besoin dune connexion Wi-Fi ou cellulaire pour être localisés. On pense quils intègrent une technologie radio ultra-large bande, similaire à la puce U1 de liPhone 11, afin de traiter les capacités hors ligne. Nous avons ici tout un tour d horizon des rumeurs sur les AirTags.

Quant à la date dapparition de ces petits trackers, un récent rapport de Bloomberg a affirmé que les AirTags sont toujours en développement et pourraient être livrés avec un étui de transport en cuir. Cependant, Mark Gurman de Bloomberg a également déclaré quils pourraient faire partie du lancement du produit dautomne dApple. Apple a annoncé un événement pour le 15 septembre, mais Gurman pense que cet événement est destiné aux nouveaux iPad Pro et aux nouvelles Apple Watches. Un événement distinct pour liPhone pourrait se produire en octobre.

On ne sait pas à quel événement nous verrons les AirTags faire leurs débuts, mais si le rapport de Nikkei est légitime, ils seront probablement lancés cet automne de toute façon.

Écrit par Maggie Tillman.