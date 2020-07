Apple affirme que toute sa chaîne dapprovisionnement sera neutre en carbone dici 2030

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Apple a longtemps parlé de la neutralité carbone comme les autres grandes entreprises technologiques. Mais maintenant, il sest engagé à ce que toute sa chaîne dapprovisionnement soit neutre en carbone dici 2030. Cela signifie que chaque produit Apple vendu après cette date aura un impact «net zéro».

Lentreprise est neutre en carbone en interne depuis quelques années maintenant , mais elle sefforce de pousser ses fournisseurs à être également plus verts au cours des dernières années.

En effet, dans un article de Fast Company lannée dernière, Lisa Jackson, vice-présidente des initiatives environnementales dApple, a déclaré que "si vous regardez notre empreinte carbone dentreprise, plus de 70% se trouve dans la chaîne dapprovisionnement. Et, bien sûr, ce ne sont pas installations que nous possédons ou exploitons. " Jusquà présent, la société sest engagée auprès de plus de 70 fournisseurs à utiliser 100% dénergie renouvelable lors de la production de matériel Apple.

Apple a annoncé son intention de réduire également les émissions de 75% dici 2030 tout en développant des solutions délimination du carbone pour les 25% restants de son empreinte globale. Actuellement, plus de 80% de lénergie renouvelable utilisée par Apple provient de projets créés par Apple, notamment des parcs éoliens et solaires.

Apple affirme avoir réduit son empreinte carbone de 4,3 millions de tonnes métriques en 2019, tout en réduisant de 73% lénergie moyenne nécessaire à lutilisation de ses produits au cours de la dernière décennie.

Plus tôt cette année, Microsoft est allé plus loin et a déclaré quil serait négatif en carbone dici 2030, effaçant son carbone historique ainsi que son impact continu.

Apple a présenté un plan de 10 ans détaillant les étapes quil prévoit de prendre pour atteindre son objectif.