Date de sortie des Apple AirTags, fonctionnalités, fuites et actualités

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Apple est censé travailler sur de nouveaux produits pour rivaliser avec Tile, un tracker matériel populaire qui sattache aux articles afin de localiser leur physique via Bluetooth ou le crowdsourcing.

De même, les trackers dApple, que lon pourrait appeler Apple Tags ou Air Tags, permettront aux utilisateurs de localiser les objets perdus ou volés.

Lexistence de ces appareils a été largement rapportée par les médias et les fuyards depuis lannée dernière. Ils devraient ressembler à des disques circulaires et devraient disposer de la même technologie ultra large bande que la dernière gamme iPhone 11 dApple (bien quil ne semble pas que cela soit présenté dans le nouvel iPad Pro ).

Ils utiliseront également lapplication iOS Find My standard, ainsi que le crowdsourcing, pour localiser précisément vos appareils, même dans une pièce. Voici tout ce que nous savons jusquà présent à leur sujet.

Initialement pensé pour sappeler Apple Tags

Désormais communément appelé AirTags

La plupart des rapports font actuellement référence aux trackers dApple sous le nom de «AirTags», bien quils aient également été appelés «Apple Tags».

Apple na pas encore confirmé quil travaille sur les trackers, bien sûr, donc aucun de ces noms na été confirmé par Apple.

Apple semble maintenant avoir révélé le nom accidentellement - le dérapage sest produit dans une vidéo maintenant supprimée publiée sur la chaîne YouTube du support Apple.

Pourrait même être dévoilé plus tôt via un communiqué de presse

Dans une note de recherche (via 9to5Mac ), lanalyste Ming-Chi Kuo a déclaré quil sattend à ce que les partenaires dApple accélèrent la production des trackers au cours du deuxième ou du troisième trimestre de 2020. Nous pensons que nous les aurons fin avril.

Étant donné que les Apple Tags ou les AirTags ou tout ce quils appellent seront une toute nouvelle catégorie de produits, nous pensons quApple pourrait les dévoiler lors de la conférence virtuelle des développeurs Apple - connue sous le nom de WWDC - en juin afin que les développeurs aient la possibilité de se préparer à leur arrivée. .

Devrait être des appareils circulaires

Pourrait avoir le logo Apple au centre

9to5Mac repéré actifs dans une bêta iOS 13 concernant un produit « Tag1,1" que les paires dautres appareils par la proximité. Un autre atout dans la version bêta laissé entrevoir un design potentiel. Comme vous pouvez le voir dans l image ci - dessus , AirTags peut être circulaire, avec un logo Apple au centre. Ces actifs bêta complètent les autres rapports, de sorte que la spéculation sur les nouveaux trackers est à un niveau record.

Gardez à lesprit que les propres trackers de Tile sont de forme carrée, donc Apple se différencierait certainement de Tile sil lançait des trackers circulaires.

1/4 9to5Mac

Vous permettra de suivre les éléments auxquels il est attaché via Find My app

Pourrait être étanche

Les trackers dApple seront probablement intégrés à iOS. Vous pourrez y accéder et les contrôler via la nouvelle application Find My de votre iPhone, iPad ou Mac. Une fois le suivi des éléments lancé, il devrait y avoir un nouvel onglet Éléments dans lapplication Find My afin que vous puissiez suivre leur emplacement.

Les captures décran, gracieuseté de MacRumors , montrent que longlet Articles indique aux utilisateurs de "garder une trace de vos articles de tous les jours". Il ajoute: "Marquez vos articles de tous les jours avec B389 et ne les perdez plus jamais." B389 est le nom de code interne des trackers dApple, selon 9to5Mac.

Les trackers dApple sattachent probablement aux effets personnels dune manière ou dune autre, que ce soit un sac à main ou des clés ou un animal en peluche. Et ils se coupleront à votre compte iCloud par la proximité dun iPhone - tout comme les AirPod. Lidée est, semble-t-il, que vous recevrez une notification lorsque votre iPhone séloignera trop du tracker. Donc, si le tracker est attaché à vos clés et que vous vous éloignez, vous recevrez une alerte sur votre téléphone.

Lanalyste dApple Ming-Chi Kuo (dans une note de recherche avec TF International Securities obtenue aujourdhui par MacRumors ) a déclaré quil sattend à ce que les nouveaux trackers dApple disposent de la technologie ultra-large bande, que les trois modèles diPhone 11 possèdent, grâce à la puce U1 . (Le «U» dans U1 signifie «ultra-large bande»). Il sagit dune technologie radio à faible énergie et à courte portée utilisée pour la transmission de données sans fil. Le nouvel iPad Pro ne semble pas en avoir.

La distance entre deux appareils équipés dultra large bande (UWB) peut être mesurée beaucoup plus précisément en calculant le temps nécessaire à une onde radio pour passer entre les deux appareils. Même lorsquil nest pas connecté à Internet, un appareil équipé UWB enverra constamment des signaux. Ces signaux seront remarqués par tout appareil iOS de passage, et lemplacement de lappareil est transmis - anonyme et crypté - à Apple.

Daprès ce que nous pouvons en dire, lapplication Find My exploitera des appareils UWB comme liPhone 11 - en dautres termes, il fera appel à la foule - pour trouver vos trackers Apple. Potentiellement, il pourrait cingler des centaines de millions diPhones. Cest un réseau de localisation massif que même Tile ne peut pas battre. Mieux encore, les rapports indiquent que les trackers dApple pourront offrir un suivi très précis des articles, jusquà une position exacte dans une pièce.

Vous pourrez mettre les trackers dApple en mode perdu, selon 9to5Mac , afin que vos informations de contact stockées sur lappareil puissent être mises à la disposition dautres utilisateurs dApple. Si et quand cela se produit, vous serez alerté, afin que vous sachiez que le tracker (et votre article) a été trouvé.

La nouvelle application Find My dApple tirera parti de la plateforme ARKit dApple. Une version interne diOS 13 comprenait un atout pour un ballon rouge 3D, qui, selon MacRumors , peut aider un utilisateur à localiser et à repérer un élément perdu après avoir numérisé une pièce avec son iPhone. Apple dit aux utilisateurs de "marcher sur plusieurs pieds et de déplacer votre iPhone de haut en bas jusquà ce quun ballon apparaisse". Il y a même une image dun ballon orange 2D.

MacRumors a également repéré du code dans une version interne diOS 13 qui suggérait que les trackers dappareil dApple disposeraient dune batterie amovible et pourraient utiliser le. mêmes petites batteries utilisées dans les trackers Tile. "Dévissez le dos de larticle et retirez la batterie", a déclaré une chaîne de code dans lapplication Find My. Un avertissement de batterie faible forcerait également le tracker à envoyer un emplacement final avant sa mort, apparemment.

Cependant, Mac Otakara a récemment déclaré que les trackers dApple comporteront une technologie de charge sans fil magnétique similaire à lApple Watch. Si tel est le cas, nous pensons que les trackers dApple ne comporteront pas de batterie amovible.

Mac Otakara a également déclaré que les trackers dApple seraient "complètement étanches".

Mac Otakara est un nouveau site basé au Japon avec des liens profonds avec la chaîne dapprovisionnement asiatique et les fabricants daccessoires, bien quil partage également des informations glanées sur dautres sites. Néanmoins, il est largement précis et est considéré comme un observateur prolifique dApple et une source fiable de rumeurs.

Voici tout ce que nous avons entendu sur les Apple Tags / AirTags jusquà présent.

Apple semble avoir accidentellement abandonné les AirTags . Le dérapage sest produit dans une vidéo maintenant supprimée publiée sur la chaîne YouTube du support Apple.

Des informations plus crédibles ont fait surface sur les appareils de type tuile d Apple, appelés Apple Tags ou AirTags.

Étant donné que les tags Apple ou tout ce quils appellent seront une toute nouvelle catégorie de produits, nous pensons quApple pourrait les dévoiler à la WWDC.

Selon des rumeurs, Apple travaille depuis des mois sur des trackers de type tuile que vous pouvez attacher à des éléments. Ils pourraient être appelés AirTags.

Nous pensions vraiment quApple allait annoncer des trackers de type tuile aux côtés de son nouveau service Find My lors de la WWDC 2019.

Apple prévoit de combiner ses services Find my iPhone et Find my Friends et de les ouvrir à des appareils non Apple avec un nouveau matériel qui vous suit.