Alexa fera perdre à Amazon 10 milliards de dollars rien que cette année

(Pocket-lint) - Selon un nouveau rapport, l'assistant intelligent Alexa d'Amazon fera perdre à l'entreprise environ 10 milliards de dollars rien que cette année, la plupart des appareils étant vendus à perte.

Amazon a annoncé Alexa pour la première fois en 2014 et il a immédiatement pris le monde d'assaut avec les haut-parleurs intelligents Echo qui ont introduit l'assistant numérique dans les foyers du monde entier.

Cependant, un rapport récent suggère qu'"Alexa est sous assistance respiratoire", l'assistant n'ayant pas répondu aux attentes élevées d'Amazon. On pense que les équipes responsables d'Alexa et de ses appareils sont désormais dans la ligne de mire d'Amazon, avec la possibilité de licenciements dans le cadre d'un resserrement général de la ceinture dans le secteur technologique.

Alors qu'Amazon était auparavant heureux de perdre de l'argent sur les appareils Alexa et Echo parce qu'il voyait la possibilité de récupérer cet argent ailleurs, on pense que ce n'est plus le cas.

"Alors qu'Alexa était autrefois l'un des projets de l'entreprise à la croissance la plus rapide, les pertes croissantes et les suppressions d'emplois massives soulignent la chute rapide de l'assistant vocal et de la division matérielle plus importante d'Amazon", note un rapport d'Insider.

Au milieu des rapports selon lesquels Amazon pourrait choisir l'équipe Alexa comme cible de nouveaux licenciements, le vice-président senior d'Amazon pour les appareils et les services, David Limp, a déclaré qu'il était "incroyablement fier de l'équipe" et a suggéré que "nous savons que nous allons perdre des Amazoniens talentueux de l'org Devices & Services à la suite" de la situation actuelle.

Il reste à voir ce que tout cela signifiera finalement pour les personnes qui achètent des appareils Echo et les utilisent pour vérifier la météo. Mais c'est cet usage - vérifier la météo, démarrer des minuteries, etc. - qui a fait qu'Alexa est devenu si problématique pour Amazon ces dernières années. Amazon s'attendait à ce que les gens utilisent leurs Echos pour commander du papier toilette et d'autres consommables à l'aide de leur voix. Au lieu de cela, ils lui demandent de leur rappeler quand sortir leur dîner du four.

Écrit par Oliver Haslam.