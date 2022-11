La livraison par drone d'Amazon gagne des pilotes plus silencieux, plus loin et plus sûrs

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Se faire livrer ses colis Amazon par voie aérienne est encore un rêve, mais le détaillant prépare déjà la prochaine itération de son drone.

Amazon a déjà confirmé qu'il commencerait à utiliser des livraisons par drone à Lockeford, en Californie, et à College Station, au Texas, dans le courant de l'année, mais il utilisera l'ancien drone MK27-2, qui est tombé en panne. La société a déjà annoncé son remplacement, baptisé MK30. Et il promet beaucoup.

En tête de liste, une signature sonore réduite qui devrait permettre aux gens de ne pas être aussi ennuyés lorsqu'ils entendent un drone Amazon bourdonner au-dessus de leurs têtes. Ces drones volent déjà à des centaines de mètres dans les airs, mais le MK30 réduira apparemment le bruit perçu de 25 %.

Un nouveau système de détection et d'évitement permettra aux drones d'éviter plus facilement et plus sûrement les obstacles tels que les avions et les bâtiments, sans oublier les personnes et leurs animaux domestiques. L'autonomie accrue fait également partie de l'accord, tandis que le MK30 sera également capable de voler sous une pluie légère - quelque chose que ceux d'entre nous qui vivent dans des régions plus fraîches du monde seront heureux d'entendre.

Nous ne savons pas encore quand ou même si nous recevrons des colis par drone à l'avenir. Amazon dit qu'il est impatient d'étendre le service de livraison par drone à un plus grand nombre de personnes dans les mois et années à venir, cependant.

Écrit par Oliver Haslam.