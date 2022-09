Prime Day 2 : la vente d'accès anticipé d'Amazon Prime donnera lieu à de gros rabais en octobre

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Amazon a annoncé l'organisation d'un événement commercial de deux jours en octobre, appelé Amazon Prime Early Access Sale.

L'événement aura lieu les 11 et 12 octobre, Amazon expliquant qu'il est conçu pour répartir les coûts, et qu'il aura lieu six semaines avant le Black Friday, ce qui permettra aux clients de commencer leurs achats de Noël ou de vacances.

L'événement aura lieu dans 15 pays où Amazon est présent, dont l'Autriche, le Canada, la Chine, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, l'Espagne, la Suède, la Turquie, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Bien entendu, vous devez être membre d'Amazon Prime pour profiter de cette vente, qui ressemble beaucoup au Prime Day, qui a eu lieu en juillet.

Pour fêter l'événement, Amazon Music fait également l'objet d'une offre exceptionnelle : les membres Prime qui n'ont pas encore essayé le service de musique peuvent bénéficier de 4 mois gratuits. Cette offre est valable du 26 septembre au 12 octobre.

Amazon a déclaré que des remises importantes seraient accordées à un grand nombre de ses propres appareils - nous nous attendons à y trouver des appareils comme Echo, Fire TV et Ring - et d'autres grandes marques ont également été mentionnées - Samsung, Shark, Philips, Lego et bien d'autres.

Nous nous attendons à un retour aux prix du Prime Day ou du Black Friday pour de nombreux appareils, il s'agira donc d'une vente à surveiller de près.

Bien entendu, vous devrez vous assurer d'être membre d'Amazon Prime, et un essai gratuit de 30 jours est disponible pour les nouveaux membres. Amazon Prime vous permet de bénéficier de meilleures options de livraison (y compris le jour même ou le jour même dans certains cas), d'accéder à des produits d'épicerie, à Prime Video et à bien d'autres choses encore.

Nous vous donnerons bien sûr tous les détails sur les meilleures offres dès qu'elles seront disponibles.

Écrit par Chris Hall.