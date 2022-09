Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Amazon a annoncé un rafraîchissement de son modèle standard Kindle. Elle a également introduit un nouveau Kindle Kids.

Le nouvel Amazon Kindle de 6 pouces est doté d'un écran amélioré - il bénéficie d'une hausse significative de la résolution à 300ppi. Il s'agit également de l'appareil Kindle le plus léger et le plus compact à ce jour et il est doté d'un port USB-C pour la recharge.

L'autonomie de la batterie a également été améliorée, Amazon affirmant qu'elle peut désormais durer jusqu'à six semaines entre deux charges. Enfin, la capacité de stockage a été doublée, passant à 16 Go. Cela est capable d'héberger des milliers de livres électroniques et de magazines.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Le nouvel appareil est doté d'une lumière frontale réglable intégrée, et le mode sombre est également pris en charge.

La nouvelle version Kindle Kids a les mêmes spécifications, mais est livrée avec une housse adaptée aux enfants. Elle comprend un abonnement d'un an à Kindle Kids pour un accès illimité à des milliers de livres électroniques adaptés à l'âge des enfants, ainsi qu'une garantie sans souci de deux ans par laquelle Amazon s'engage à la remplacer en cas de bris.

"Avec un écran haute résolution qui offre trois fois plus de pixels que notre précédent Kindle de base, une recharge USB-C, 16 Go de stockage et une lumière frontale réglable intégrée, le nouveau Kindle ultraléger est le dernier exemple en date de la façon dont nous continuons à apporter des fonctionnalités haut de gamme à nos appareils d'entrée de gamme pour qu'encore plus de clients puissent en profiter", a déclaré le vice-président d'Amazon Devices and Services, Kevin Keith.

" Et depuis que nous avons lancé Kindle Kids il y a trois ans, les enfants ont enregistré près de trois milliards de minutes de lecture sur les appareils Kindle. Le nouveau Kindle Kids offre une expérience de lecture encore meilleure pour aider les enfants à devenir des lecteurs pour la vie."

Les deux nouveaux Amazon Kindle et Kindle Kids sont disponibles en précommande aux États-Unis et au Royaume-Uni dès maintenant pour une livraison en octobre.

L'Amazon Kindle est proposé à partir de 99,99 $ / 84,99 £ en noir ou en couleurs "denim". Le Kindle Kids est à 119,99 $ / 104,99 £ pour une version noire, mais il existe un choix de couvertures : Space Whale, Unicorn Valley et Ocean Explorer.

squirrel_widget_12855514

Écrit par Rik Henderson.