(Pocket-lint) - Amazon apporte sa technologie de caisse à balayage de la paume de la main à 65 magasins Whole Foods en Californie.

Il s'agit de la plus grande expansion de cette technologie jusqu'à présent, qui a été introduite en 2020 dans le cadre du système de paiement Amazon One.

Le déploiement a déjà commencé, les magasins Whole Foods de Santa Monica, Montana Avenue et Malibu acceptant dès à présent les paiements par la paume.

Si un client souhaite utiliser la nouvelle technologie, il peut enregistrer l'empreinte de sa paume à l'aide d'un kiosque en magasin.

Il devra fournir les détails de sa carte, un numéro de téléphone et accepter les conditions de service d'Amazon avant de s'inscrire.

Une fois l'inscription terminée, il suffit de passer la main au-dessus du scanner au moment du passage en caisse pour que la carte enregistrée soit débitée.

Dans l'intérêt de la sécurité, Amazon affirme que les images scannées ne sont pas stockées localement, mais cryptées et envoyées à un serveur cloud Amazon One dédié.

Certains magasins Whole Foods ont déjà testé la technologie de numérisation de la paume, notamment à Los Angeles, Seattle, New York et Austin.

Elle était également déjà disponible dans certains magasins Amazon Go et Fresh aux États-Unis.

Pour la plupart d'entre nous, l'idée de ne pas avoir à sortir son portefeuille, ou son téléphone, pour payer semble plutôt pratique, mais certains sont moins convaincus.

Amazon recueille un nombre impressionnant de données sur ses clients, et ce nombre ne fait qu'augmenter à mesure que les consommateurs adoptent les produits Ring et Alexa pour la maison intelligente.

Il est compréhensible que les défenseurs de la vie privée soient sceptiques, mais pour beaucoup d'autres, l'avenir sans portefeuille est séduisant.

Écrit par Luke Baker.