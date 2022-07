Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Amazon a annoncé son intention de commencer à livrer des colis à vélo électrique et à pied au Royaume-Uni, le détaillant souhaitant ainsi progresser vers ses objectifs climatiques.

La société a ouvert son premier "centre de micromobilité" dans le quartier londonien de Hackney, dans le but d'effectuer plus de cinq millions de livraisons par an dans la ville et de remplacer des milliers de livraisons par camionnette.

À la place, on verra les coursiers circuler dans le quartier à bord des imposants vélos électriques illustrés. Ces véhicules de remplacement pourront notamment éviter les frais liés au péage urbain et aux zones à très faibles émissions.

Comme l'explique l'entreprise dans son propre blog, elle prévoit également d'ouvrir d'autres hubs de ce type au Royaume-Uni dans les mois à venir, qui viendront s'ajouter aux 1 000 camionnettes de livraison électriques déjà présentes dans sa flotte. Pour l'instant, cependant, on ne sait pas où et quand ces hubs seront lancés.

Il est intéressant de noter que ce n'est pas le premier exemple que nous voyons d'Amazon mettant en œuvre des vélos électriques pour remplacer les livraisons en ville. Dans plusieurs régions de France et d'Allemagne, la société utilise des vélos électriques similaires, ainsi que des scooters électriques en Espagne et en Italie. Le succès semble être au rendez-vous, puisque près de 66 % des livraisons à Paris sont désormais effectuées à l'aide de vélos électriques, de camionnettes électriques ou d'un coursier à pied.

Avec son projet "Expédition zéro", l'entreprise espère livrer la moitié de ses colis avec des émissions nettes de carbone nulles d'ici 2030, et vise à faire fonctionner ses opérations entièrement à l'aide d'énergies renouvelables d'ici 2025.

Bien qu'il reste encore beaucoup de travail à faire, Amazon est certainement l'un des principaux acteurs de l'évolution vers l'écologie.

Dans le cas de ce nouveau système de livraison, il arrive juste à temps, à l'approche de l'Amazon Prime Day.

Écrit par Conor Allison.