Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon est sur le point de fermer la plupart de ses magasins de détail physiques, annonçant la fermeture de ses 68 magasins physiques Amazon Books, Amazon 4-Star et Amazon Pop Up au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Comme confirmé à Reuters , le géant du e-commerce est désormais prêt à concentrer tous ses efforts de vente au détail sur Amazon Go et Amazon Fresh , ainsi que sur sa boutique de mode, Amazon Style .

Amazon Books a été l'une des premières incursions de l'entreprise dans les expériences de vente au détail en personne, ouvrant d'abord un magasin en 2015 avant de s'étendre à 24 emplacements aux États-Unis. Les boutiques Amazon 4 étoiles sont venues plus tard, qui, comme leur nom l'indique, présentaient un catalogue organisé de produits hautement cotés de sa vitrine en ligne.

Les magasins Pop Up, quant à eux, étaient des expériences de kiosque plus petites qui faisaient souvent tourner les produits et s'associaient à différentes marques. Fait intéressant, ceux-ci ont également été considérablement mis à l'écart en 2019, lorsqu'Amazon en a fermé 87 aux États-Unis pour se concentrer davantage sur les livres et les magasins 4 étoiles. Maintenant, ils sont entièrement tués.

Dans la même veine que le recentrage de Pop-Up en 2019, la nouvelle qu'Amazon modifie à nouveau ses priorités n'est pas surprenante ; ces magasins ont toujours ressenti davantage un exercice dans la mesure où la marque Amazon pouvait s'infiltrer dans divers domaines de la conscience du commerce de détail, plutôt que des efforts sans réserve pour rivaliser.

C'est peut-être aussi pourquoi Amazon n'abandonne pas complètement les projets de magasins physiques. Les épiceries et les magasins de mode de l'entreprise restent, pour l'instant, et semblent susceptibles de devenir les expériences qui collent, plutôt que de glisser.

En ce qui concerne les emplacements Books, 4-Star et Pop-Up, Amazon n'a pas encore défini le calendrier de leur fermeture complète - bien que Reuters indique que cela variera d'un magasin à l'autre.

Écrit par Conor Allison.