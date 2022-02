Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Alors que le robot Astro d'Amazon a certainement suscité beaucoup d'intérêt lors de sapremière annonce , très peu a été vu dans la nature.

Les premiers utilisateurs qui ont participé au programme Day One Editions d'Amazon ont maintenant la main sur le robot, en fait, certains rapportent qu'il a commencé à être expédié en novembre.

Malgré cela, nous n'avons vu pratiquement aucune photo ou vidéo d'Astro en action. Maintenant, heureusement, Bob Rekita a sorti son téléphone pour nous donner un aperçu de la vie avec un Astro.

La vidéo montre qu'Astro reçoit l'ordre d'aller dans "la tanière" avant de repartir avec une bière dans le porte-gobelet sur le dos.

Ce n'est pas montré, mais nous devons supposer qu'un associé humain a mis la bière là-dedans - puisqu'Astro n'a pas de bras.

On dit alors à Astro de "trouver Celeste" et on peut le voir incliner la tête, ou l'écran, alors qu'il chasse la pièce.

Finalement, Astro trouve sa cible et "Salut Celeste" s'affiche à l'écran alors qu'il arrive pour étancher sa soif.

Un autre utilisateur, Matthew Nereim, a partagé des images, une vidéo et des détails sur son expérience Astro avec Bloomberg .

Nereim considère l'Astro comme son propre R2-D2 personnel, et il le fait suivre dans la maison en agissant comme un écran intelligent portable Alexa .

Il a cependant noté certains problèmes tels que l'Astro se confondait lors de la recherche de sa station de chargement et, évidemment, ne pouvait pas gérer les escaliers.

L'Astro coûte 999 $ pour les premiers bailleurs de fonds, mais a un prix régulier de 1 449,99 $, Nereim estime que c'est un peu raide. Il a payé 999 $ et, même alors, pense que 700 $ serait un meilleur prix.

Si vous êtes aux États-Unis et que vous avez envie de votre propre robot personnel, l'Astro est disponible sur invitation uniquement en tant qu'édition Day One .

Écrit par Luke Baker.