Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon est sur le point de lancer ses deux premiers prototypes de satellites pour le projet Kuiper , mais uniquement dans le cadre dun test.

La société – tout comme Starlink de SpaceX et dautres entreprises technologiques ambitieuses – travaille sur un projet Internet par satellite. Sa version, le projet Kuiper, comprendra à terme plus de 3 000 satellites, tous assemblés dans une constellation en orbite terrestre basse et diffusant une couverture Internet haut débit à faible latence.

Le projet Kuiper vise à lancer ses deux premiers prototypes de satellites dici la fin de 2022 - ou dici le quatrième trimestre, plus précisément. Amazon a même déposé une licence de lancement « Request for Experimental Authorization » auprès de la Federal Communications Commission des États-Unis pour deux prototypes : le KuiperSat-1 et le KuiperSat-2 .

Actuellement, les deux prototypes de satellites du projet Kuiper devraient être lancés via une nouvelle fusée, appelée RS1, fabriquée par la startup californienne ABL Space Systems.

Lobjectif est de fournir des services Internet aux communautés rurales et autres zones. Starlink, la constellation de satellites Internet à large bande de SpaceX, a le même objectif ; il envoie près de 12 000 en orbite basse autour de la Terre et en a lancé plus de 1 700. Il a même un programme bêta pour les utilisateurs.

Amazon a donc beaucoup de rattrapage à faire. Ses deux premiers prototypes fonctionneront à 366 milles au-dessus de la Terre. Ils disposent dantennes, de modems, dalimentation et de propulsion. Dans lespace, ils tenteront de se connecter à quatre des terminaux utilisateurs de Kuiper et à une station au sol au Texas pouvant envoyer et recevoir des signaux à large bande. Kuiper a déjà effectué des tests sur le terrain avec ses terminaux, prétendant atteindre des vitesses de débit maximales allant jusquà 400 Mbps.

Pour référence, le programme bêta de Starlink revendique des vitesses de téléchargement allant jusquà 100 Mbps et 200 Mbps.

Il convient de noter que certains astronomes se sont récemment plaints que ces types de constellations de satellites pourraient perturber les observations du ciel nocturne. Ainsi, pour aider à compenser cela, Amazon a déclaré quil "travaillait avec des astronomes et dautres acteurs de lindustrie pour réduire la visibilité des satellites du système Kuiper".

Il inclut même un pare-soleil sur lun des prototypes de satellites pour atténuer sa capacité à réfléchir la lumière du Soleil.