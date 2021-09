Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon a annoncé aujourdhui une nouvelle gamme d appareils Ring, tous conçus pour « rendre les quartiers plus sûrs ».

Tout dabord, Amazon ouvre la liste dinvitations pour la Ring Always Home Cam , qui, au cas où vous ne seriez pas familier, est la caméra domestique de drone volant que la société a annoncée plus tôt cette année.

En termes de nouveaux produits, Amazon annonce le Ring Alarm Pro avec Eero intégré. Il sagit dun tout nouveau système de sécurité domestique doté dune alarme et dune détection de mouvement, dune connexion Wi-Fi fiable avec des sauvegardes Internet 24h/24 et 7j/7 et dun «processeur avancé» qui activera Ring Edge.

Si vous souhaitez rendre les choses encore plus sécurisées, vous pouvez tout sauvegarder avec une carte SD stockée directement sur lappareil.

Il est disponible aujourdhui en pré-commande pour 249,99 $.

Dans le même temps, la société cible également le segment du marché le plus économique, avec une nouvelle sonnette Blink à 50 $ / 50 £. Il peut être utilisé sans fil ou sans fil avec jusquà deux ans dautonomie si vous choisissez ce dernier, des captures 1080P et un son bidirectionnel.

Parallèlement à tout cela, Amazon présente également Ring Jobsite Security pour 399 $, qui agit de la même manière que les autres systèmes de sécurité domestique de lentreprise, mais dans un orange vif plus approprié au site de travail et peut être configuré avec la 4G car les sites de travail extérieurs peuvent ne pas avoir de Wi-Fi. disponible. Il est également complètement étanche.

Et enfin, Amazon annonce un nouveau Ring Virtual Security Guard, un service à 99 $ par mois qui offrira aux membres de léquipe dédiés de surveiller votre maison. Si un capteur de sécurité se déclenche, un représentant peut accéder à votre système domestique et sassurer que vous allez bien, surnommé Rapid Response. Si vous ou votre maison semblez avoir besoin dune aide supplémentaire, quelquun sera sur le point de vous aider.