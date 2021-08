Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon a discrètement lancé un nouveau produit pour la maison intelligente. Non, ce nest pas un autre haut-parleur, un écran intelligent ou une prise murale . Cest un distributeur de savon.

Appelé Amazon Smart Soap Dispenser , il prend en charge Alexa, coûte 55 $ et dispose dune minuterie de 20 secondes pour garantir que votre lavage des mains est conforme aux normes CDC. Lappareil distribue automatiquement du savon au fur et à mesure quune minuterie LED séteint. Il na pas de haut-parleur ni de microphone, mais vous pouvez le coupler à un appareil Echo compatible situé à moins de 9 mètres du distributeur. Amazon a déclaré que vous pouvez créer une routine Alexa et que votre Echo joue des chansons, des blagues et plus encore lorsque vous vous lavez.

Amazon

Le distributeur de savon Amazon Smart ne fonctionne quavec du savon liquide pour les mains et a une capacité de 12 onces. La batterie durera trois mois avec une seule charge.

Il existe quelques autres modèles que vous pouvez acheter avec des recharges de savons de marque. Par exemple, il existe un modèle Seventh Generation à 72 $ , un modèle Mrs Meyers Geranium Scent à 63 $ et un modèle à 61 $ Method Sea Minerals . La septième génération est peut-être la plus chère, mais cette entreprise, basée dans le Vermont, est respectueuse de lenvironnement et bien connue pour la formulation de produits à base de plantes non toxiques approuvés par lEnvironmental Working Group.

Le distributeur de savon intelligent dAmazon devrait être lancé le 4 août 2021, mais vous pouvez le précommander dès maintenant sur Amazon US.