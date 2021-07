Alexa est prête à fournir toutes les informations sur les Jeux olympiques pour léquipe GB et léquipe dIrlande

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les Jeux olympiques de Tokyo 2020 sont presque en cours, après beaucoup de spéculations et de retards. Et Alexa est prête et enthousiaste. Amazon a rempli Alexa dun tas de questions prédéfinies que vous pouvez poser afin dobtenir rapidement les informations dont vous avez besoin pour les Jeux olympiques. Certes, cest uniquement pour Team GB et Team Ireland, mais ça va, car de quoi dautre avez-vous besoin ?

Il y a des questions spécifiques qui permettront de recueillir des informations précédemment recueillies le jour. Ceux-ci sont:

« Alexa, quelle est la mise à jour des Jeux ? »

« Alexa, quelle est la mise à jour des Jeux paralympiques ? »

« Alexa, quelle est la mise à jour des Jeux olympiques de la Team GB ? »

« Alexa, quelle est la mise à jour des Jeux olympiques de léquipe irlandaise ? »

« Alexa, quelle est la mise à jour des Jeux paralympiques de léquipe irlandaise ? »

« Alexa, quel pays a le plus de repas en or ? »

« Alexa, quel est le nombre de médailles de léquipe GB ? »

« Alexa, quel est le nombre de médailles de léquipe irlandaise ? »

« Alexa, qui est lathlète du jour ? »

Cest plutôt cool davoir une mise à jour aussi pratique pour vous tous les matins et vous évite davoir à chercher. Cest comme un compte rendu quotidien de ce qui sest passé lors de lévénement sportif le plus regardé au monde. Cest particulièrement agréable davoir à portée de main le décompte des médailles et les résumés de laction. De toute façon, vous ne pouvez regarder quune partie des Jeux olympiques.

Assez étrangement, lathlète du jour sera une sélection aléatoire, plutôt quune qui a exceptionnellement bien performé. Mais cela donne un aperçu des équipes dans leur ensemble. Vous pourrez obtenir des informations détaillées sur lathlète, et pas seulement sur ses réalisations spécifiques à ces Jeux olympiques.

Alexa est également prête à inclure toutes les informations sur les Jeux paralympiques, qui auront lieu par la suite.

Les mises à jour des jeux commenceront le vendredi 23 juillet et se poursuivront jusquà ce quelles se terminent le 8 août. Ensuite, du 24 août au 5 septembre, vous pourrez obtenir les mises à jour des Jeux paralympiques.