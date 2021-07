Lère des vols spatiaux commerciaux est arrivée : « Nous sommes ouverts à la vente de billets »

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il y a un vieil adage au Royaume-Uni : vous attendez toute la journée un bus, puis deux arrivent en même temps. Avec Richard Branson effectuant son vol Virgin Galactic le 11 juillet et Jeff Bezos avec Blue Origin le 20 juillet , une fenêtre sur lespace sest ouverte qui nétait tout simplement pas là auparavant.

À juste titre, la diffusion du vol Blue Origin par le fondateur dAmazon sest terminée par le message : "nous sommes ouverts à la vente de billets, envoyez-nous un e-mail à astronauts@blueorigin.com, nous avons hâte de vous faire voyager dans lespace et de revenir."

Vous pouvez également enregistrer votre intérêt auprès de Virgin Galactic - en effet, Elon Musk, lautre milliardaire avec un programme de fusée spatiale, aurait fait exactement cela .

Pensez-y : il existe désormais deux options viables pour aller dans lespace, avec Elon Musk et Space X qui suivront bientôt.

Lespace, pour beaucoup dentre nous, a toujours été laffaire de la fantaisie. Cest là que se déroulent nos histoires préférées, cest le vaste inconnu, une frontière à explorer, à conquérir peut-être, avec tant de gens qui regardent les étoiles et se demandent ce quil y a là-bas.

Lespace était, pendant longtemps, un endroit où seuls les plus sélects pouvaient aller. Obtenir un siège sur un vol de la NASA impliquait tellement : vous deviez être capable de remplir un rôle, vous aviez un objectif sur ce vol et vous aviez probablement un doctorat dans ce but, ainsi que 20 ans dexpérience de vol et, probablement, forme physique surhumaine et sans appendice. Les astronautes ont été nos héros, pour tant de raisons, pendant tant dannées.

Tout cela est maintenant terminé. Cet obstacle à tant de personnes a été supprimé, car le vol spatial ne fait pas partie dun programme soutenu par le gouvernement, mais dune entreprise commerciale privée. Alimenté par Branson, Bezos et Musk, la nouvelle barrière est largent.

Si vous avez 250 000 $ de rechange, vous pouvez vous réserver un billet sur Virgin Galactic et voir ce quil en est de vous-même.

Pour ceux qui ont rêvé de lespace pendant leur enfance, se rendre dans lespace est un pas de plus. Alors que les vols spatiaux de Branson et Bezos peuvent être considérés comme une course spatiale de milliardaires – le rôle dastronaute désormais interprété comme un méchant plutôt que comme un héros pour certains – nous avons été témoins dun petit morceau dhistoire.

Bien que cela nait peut-être pas limpact du vol Apollo 11 vers la lune en 1969, ce qui sest passé en juillet 2021 a une importance énorme. Un petit espace sest ouvert aux affaires.

Bien que ces vols soient incroyablement chers pour certains, de nombreuses personnes peuvent se permettre dobtenir une place sur lun de ces vols. Pour le prix dune voiture de sport, vous pouvez aller quelque part où très peu de gens sont allés auparavant - même si ce nest que pour quelques minutes - pour une expérience qui, pardonnez le cliché, est totalement hors de ce monde.