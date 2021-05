Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon lance enfin Sidewalk après des années de développement et a de très gros partenaires pour lancer les choses.

Le 8 juin 2021, Amazon active la prise en charge de Sidewalk pour la plupart des enceintes Echo . Les produits Ring, les trackers Bluetooth Tile et les verrous intelligents de Level seront parmi les premiers partenaires. Tile a déclaré quil commencerait à soutenir Sidewalk le 14 juin 2021, ce qui lui permettrait dexploiter les appareils Echo dans le cadre du réseau de Tile.

Amazon Sidewalk est un protocole sans fil longue distance à faible bande passante développé pour les appareils à faible puissance, dans le but de leur permettre de mieux communiquer sur de longues distances. Le Bluetooth et le Wi-Fi noffrent souvent pas une portée suffisante, tandis que la 5G est complexe et nécessite beaucoup dénergie. Amazon Sidewalk fonctionne en arrière-plan. Il vous permet de vous connecter et même de suivre des appareils simples jusquà un kilomètre. Cela nous rappelle en fait le réseautage maillé et le crowdsourcing.

Il existe deux types dappareils Sidewalk: Sidewalk Bridges et Sidewalk-enabled devices. Les ponts de trottoir fournissent des connexions aux appareils compatibles avec Sidewalk. Certains appareils Amazon, comme les Ring Floodlight Cams, fonctionnent comme des ponts, fournissant des connexions aux appareils compatibles Sidewalk.

Lidée générale est que Sidewalk Bridge de quelquun peut fournir en toute sécurité une connexion à lappareil compatible Sidewalk de quelquun dautre. Cela crée un maillage dappareils connectés qui pourrait permettre à quelque chose comme une caméra extérieure, qui est en dehors de la portée Wi-Fi, de rester connecté et de communiquer.

Sidewalk utilise une combinaison de «Bluetooth Low Energy (BLE), le spectre 900 MHz et dautres fréquences» pour permettre aux appareils de communiquer sans Wi-Fi, selon Amazon. Les gadgets Echo et Ring serviront de ponts de trottoir. Lorsque Tile rejoindra Sidewalk, vous pourrez localiser ses trackers en utilisant le réseau dAmazon conjointement avec le réseau Bluetooth existant de Tile. Vous pourrez même savoir quel appareil Echo est le plus proche dune balise manquante.

Sidewalk nest pas aussi localisé ou aussi puissant quun réseau ultra-large bande , ce que les trackers AirTag dApple utilisent , mais cela semble toujours utile.

Écrit par Maggie Tillman.