Amazon révèle quand Prime Day 2021 aura lieu

(Pocket-lint) - Prime Day est lextravagance des économies annuelles dAmazon, mais il nest pas toujours tenu le même jour ou même le mois. Cela rend difficile de prédire quand Prime Day aura lieu dannée en année, et 2021 ne fait pas exception. Cependant, Amazon vient de nous donner un indice majeur.

La société a annoncé lors de sa conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre quelle déplaçait Prime Day 2021 au deuxième trimestre. Plus précisément, les dirigeants dAmazon ont déclaré que Prime Day atterrirait en juin. Il a également déclaré que la vente de cette année serait un événement de deux jours: "Nous sommes ravis dannoncer que nous organiserons lévénement dépargne de deux jours au cours du deuxième trimestre", a déclaré Brian Olsavsky, directeur financier dAmazon, lors de lappel.

Malheureusement, Olsavsky na toujours pas fourni de date exacte pour juin. Il a cependant expliqué pourquoi Amazon a organisé le Prime Day en octobre de lannée dernière, plutôt quen juillet, ce qui est plus typique. Il a également expliqué pourquoi la société excluait juillet de cette année, affirmant que ce serait probablement un grand mois de vacances pour les consommateurs:

«Concernant le moment choisi, l’année dernière, nous avions l’intention de tenir le Prime Day plus tôt. Nous - il y a un certain nombre de facteurs, les Jeux olympiques, qui sont toujours présents cette année. En fait, dans de nombreux domaines, juillet est un gros mois de vacances. Il vaudrait donc peut-être mieux que les clients, les vendeurs et les fournisseurs expérimentent une période différente. Nous avons expérimenté linverse, évidemment, en 2020 en le déplaçant en octobre, mais nous pensons que ce pourrait être un meilleur timing plus tard au T2. Cest donc ce que nous testons cette année. "

Pour référence, ces dernières années, Amazon a organisé Prime Day aux dates suivantes:

Mercredi 15 juillet 2015: durée de 24 heures Mardi 12 juillet 2016: durée de 24 heures Mardi 11 juillet au 12 juillet 2017: durée 30 heures Lundi 16 juillet au 17 juillet 2018: durée 36 heures Lundi 15 juillet au 16 juillet 2019: durée 48 heures Mardi 13 octobre au 14 octobre 2020: durée 48 heures

Donc, sur la base de ces dates précédentes, si nous devions deviner, le Prime Day 2021 pourrait avoir lieu le lundi 14 juin ou le mardi 15 juin. Nous vous informerons dès quAmazon annoncera la date réelle. En attendant, restez à lécoute de notre hub Prime Day pour tous les derniers détails.

Écrit par Maggie Tillman.