Amazon ouvre son premier magasin sans caissier au Royaume-Uni - il suffit de sortir!

(Pocket-lint) - Amazon a ouvert son premier magasin au Royaume-Uni - en effet, cest le premier en dehors des États-Unis à utiliser la technologie `` Just Walk Out quil a fait ses débuts dans ses magasins Amazon Go , dabord dans sa ville natale de Seattle, puis ailleurs.

Au lieu dAmazon Go, le magasin au Royaume-Uni porte la marque Amazon Fresh, nous supposons donc que nous pouvons nous attendre à ce que dautres magasins utilisent ce nom - la rumeur dit quAmazon pourrait déployer jusquà 30 magasins au Royaume-Uni. Louverture intervient quelques jours après nos spéculations sur lemplacement du premier magasin au Royaume-Uni .

Le magasin est situé à Ealing, dans louest de Londres (59 The Broadway, Ealing, Londres, W5 5JN si vous voulez faire un saut) et, selon Amazon, dispose de 2500 pieds carrés despace commercial.

Les magasins Amazon Go utilisent la technologie dite «Just Walk Out», ce qui signifie essentiellement quil ny a ni caissiers ni caisses. Vous entrez, scannez lapplication Amazon à la porte (qui est, bien sûr, liée à votre compte Amazon), faites vos achats et sortez. Vous recevrez par la suite un reçu pour vos achats.

Le magasin est essentiellement un dépanneur - pensez Tesco Metro. Certains aux États-Unis font plus de plats cuisinés et de café (Amazon Go) par rapport à un magasin plus général (Amazon Fresh) et cela semble appartenir à cette dernière catégorie, notamment à cause du nom.

Des plats chauds sont proposés qui "sont régulièrement réapprovisionnés et servis dans une armoire chauffée à emporter pour que la nourriture soit chaude et quil ny ait toujours pas besoin de faire la queue".

Nous avons visité le magasin Amazon Go original de Seattle, ville natale dAmazon, et pouvons confirmer que cest une expérience remarquable. Il existe plus de 25 magasins de ce type aux États-Unis et Amazon en ouvrirait depuis longtemps un au Royaume-Uni.

Ce magasin Amazon Fresh vend également des produits de marque propre appelés (quelque peu de manière non officielle) `` par Amazon . Amazon travaille avec Morrisons pour ses produits de livraison Amazon Fresh et nous pensons quil est probable que les produits de cette marque proviennent également de Morrisons.

Cette marque comprend des produits de viande, de volaille et de poisson, ainsi que des produits laitiers, des fruits et légumes, de la boulangerie, des plats fraîchement préparés et des produits essentiels du quotidien. Par coïncidence, ce magasin vendra également des articles ménagers, des magazines, des fleurs, des appareils Amazon et plus encore.

Alors oui, vous pourrez insérer un Echo Dot dans votre panier à côté dune miche de pain.

Écrit par Dan Grabham.