Le premier magasin Amazon Go basé au Royaume-Uni devrait être révélé cette semaine

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Selon plusieurs sources, Amazon devrait révéler cette semaine son premier magasin Amazon Go au Royaume-Uni. Le magasin semble être situé sur le Broadway à Ealing, dans louest de Londres et était autrefois un magasin Monsoon.

Les documents de planification montrent quAmazon a demandé lautorisation de mettre en place une signalisation en novembre.

Nous avons visité le magasin Amazon Go original de Seattle, ville natale dAmazon, et pouvons confirmer que cest une expérience remarquable. Il existe plus de 25 magasins de ce type aux États-Unis et Amazon en ouvrirait depuis longtemps un au Royaume-Uni.

À la fin de 2018, il a été suggéré quAmazon sétait installé sur un emplacement dans lOxford Circus de Londres. Un rapport de 2019 publié par la publication spécialisée The Grocer a suggéré quun site avait été confirmé, mais pas un emplacement.

Un autre rapport publié il y a un an suggérait que le premier magasin britannique serait sur le site dune ancienne librairie à Notting Hill, à Londres, près de la station de métro Notting Hill Gate.

Le dernier rapport est apparu dans le Mail on Sunday, qui suggérait quAmazon prévoyait jusquà 30 magasins au Royaume-Uni et le faisait dans le cadre dun partenariat avec Morrisons. Amazon travaille déjà avec Morrisons pour fournir Amazon Fresh au Royaume-Uni.

Comme le souligne Forbes , lincursion dAmazon dans la livraison de produits dépicerie au Royaume-Uni a été relativement lente à décoller - elle détient environ 3% du marché selon Mintel - mais elle fait des affaires sérieuses dans certaines catégories. Les ventes dalcool ont plus que doublé en 2020 selon Profitero, tandis que dautres catégories traditionnelles comme la beauté, la santé et les soins personnels se portent également bien.

Les magasins Amazon Go utilisent la technologie dite «Just Walk Out», ce qui signifie essentiellement quil ny a ni caissiers ni caisses. Vous entrez, scannez lapplication Amazon Go à la porte (qui est, bien sûr, liée à votre compte Amazon), faites vos achats et sortez. Vous recevrez par la suite un reçu pour vos achats.

Les grands détaillants dépicerie britanniques ont également testé une nouvelle technologie pour éviter le paiement, y compris lessai de Sainsbury dun magasin sans caisse en 2018.

Écrit par Dan Grabham.