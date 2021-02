Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon lance sa propre version de Kickstarter ou Indiegogo. Cest pour les produits concept quil prévoit de produire lui-même, à condition que suffisamment de personnes précommandent les concepts. Appelé Build It, il sagit en fait dune extension de l initiative Day One Editions de lentreprise .

Il y a quelques années, Amazon a lancé Day One Editions, un programme conçu pour offrir du matériel précoce, tel que Echo Frames , qui pourrait ne pas être prêt ou adapté à une version mondiale. Désormais, Amazon propose Build It, une nouvelle façon de mesurer lintérêt des consommateurs pour les concepts quil souhaite développer.

Selon Amazon, si un concept atteint son objectif de précommande dans les 30 jours, il le construira. Les supporters seront parmi les premiers à mettre la main sur le concept. Vous ne serez facturé que si et quand le produit est expédié. Si lobjectif de précommande nest pas atteint, le produit ne sera pas construit et vous ne serez pas facturé.

Pendant une durée limitée, vous recevrez un prix fixe spécial lors de la précommande. Cette promotion sera disponible pendant 30 jours.

Amazon a lancé Build It le 17 février 2021. Lors de son lancement, il propose trois appareils compatibles Alexa que vous pouvez précommander: une imprimante intelligente à notes autocollantes, une balance de nutrition intelligente et une horloge à coucou intelligente. Sils atteignent chacun leurs objectifs de précommande, Amazon les construira tous.

Coût: prix spécial de 89,99 $ (la promotion expire le 19 mars 2021)

prix spécial de 89,99 $ (la promotion expire le 19 mars 2021) Expédition estimée: entre juillet 2021 et septembre 2021

entre juillet 2021 et septembre 2021 Date limite: cet objet ne sera construit que si lobjectif est atteint avant 19 Mars 2021

Où précommander: Amazon US

Cette imprimante intelligente de notes autocollantes imprime vos listes de courses, listes de tâches, rappels et événements de calendrier. Il utilise la technologie thermique, il na donc jamais besoin dencre ou de toner, et Amazon a déclaré que les rouleaux de papier étaient faciles à recharger. Tout ce que vous avez à faire est de demander à Alexa dimprimer quelque chose - même des énigmes - pour commencer.

Coût: Prix spécial de 34,99 $ (la promotion expire le 19 mars 2021)

Prix spécial de 34,99 $ (la promotion expire le 19 mars 2021) Expédition estimée: entre juillet 2021 et septembre 2021

entre juillet 2021 et septembre 2021 Date limite: cet objet ne sera construit que si lobjectif est atteint avant 19 Mars 2021

Où précommander: Amazon US

Cette balance intelligente se combine avec un Echo Show pour afficher des informations nutritionnelles pour «des milliers dingrédients et daliments en fonction du poids». Pour commencer, dites simplement: «Alexa, demande à Smart Scale combien de sucre il y a dans ces oranges» ou «Alexa, demande à Smart Scale de peser 200 calories de framboises».

Coût: Prix spécial de 79,99 $ (la promotion expire le 19 mars 2021)

Prix spécial de 79,99 $ (la promotion expire le 19 mars 2021) Expédition estimée: entre juillet 2021 et septembre 2021

entre juillet 2021 et septembre 2021 Date limite: cet objet ne sera construit que si lobjectif est atteint avant 19 Mars 2021

Où précommander: Amazon US

Cette horloge à coucou fonctionne avec Alexa et comprend 60 LED, un oiseau coucou mécanique et des haut-parleurs intégrés pour les minuteries et les alarmes. Il peut être monté sur un mur ou une étagère et est configurable pour sonner et bouger à certains moments. Pour commencer, dites simplement «Alexa, règle une minuterie de 10 minutes».

Cest simple: visitez la page de liste du concept sur Amazon. Vous verrez une barre de progression et un pourcentage indiquant si lobjectif a été atteint.

Actuellement, les concepts Build It semblent limités aux États-Unis. Nous mettrons à jour ce guide lorsque nous en saurons plus sur la disponibilité internationale.

Consultez larticle de blog dAmazon pour plus de détails. Nous avons également ce guide sur les éditions Day One.

Écrit par Maggie Tillman.